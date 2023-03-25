Останутся без пасхальных кроликов: в США на шоколадной фабрике прозвучали взрывы (видео)

По информации очевидцев, сила взрыва была настолько мощной, что автомобили на парковке взлетели в воздух, а соседнее здание сдвинулось с места.

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В Пенсильвании на территории завода шоколадной фабрики прогремел мощный взрыв. В результате несколько человек погибло, а некоторых до сих пор ищут. Об этом пишет портал AP News 25 марта.

Речь идет о шоколадной фабрике в Соединенных Штатах Америки компании R.M. Palmer Company в городе Уэст-Рединг. Минимум два человека погибло, несколько получило серьезные ранения, а еще девятерых после инцидента не могут найти.

Взрыв был невероятной силы — автомобили на парковке поблизости взлетели в воздух, а соседнее здание даже сдвинулось с места.

Причина взрыва на данный момент неизвестна и сотрудники правоохранительных органов начали расследовать дело. Людей призвали на время отойти от места катастрофы, но при этом приказа об эвакуации жителей не поступало от местных властей.

Момент взрыва на шоколадной фабрике

Взрыв на шоколадной фабрике R.M. Palmer Company: что производила компания

На сайте компании можно найти продукцию которая производится на их заводах. Делится ассортимент на несколько категорий: праздничные и ежедневные. Среди тех, которые можно найти в магазинах круглый год — различные печенья, шоколадные снеки, конфеты, вафли и даже шоколадный подарок в виде мяча для американского футбола.

Что производила шоколадная фабрика в Пенсильвании Фото: Фокус

Среди тематических лакомств у них были сладости к Хэллоуину, Рождеству, Дню Святого Валентина и сейчас, по всей видимости, фабрика занималась производством продукции к Пасхе — пасхальные кролики и яйца из шоколада.

Что производила шоколадная фабрика в Пенсильвании Фото: Фокус Что производила шоколадная фабрика в Пенсильвании Фото: Фокус

Напомним, 23 марта В Ярославле загорелся крупнейший завод по производству двигателей для военной техники. Российские спасатели сообщили, что по прибытию на предприятие там прогремел взрыв, на месте которого виднелся черный дым. Горело трансформаторное масло на площади 30 м.кв.