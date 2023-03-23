В Ярославле загорелся крупнейший завод по производству двигателей для военной техники (фото)

Российские спасатели сообщили, что по прибытию на предприятие там прогремел взрыв, на месте которого виднелся черный дым. Горело трансформаторное масло на площади 30 м.кв.

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В российском городе Ярославль на проспекте Октября, 75 загорелся моторный завод. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Согласно сообщению российских спасателей, по прибытию первых отрядов по месту происшествия произошел взрыв, в трехэтажном административном здании наблюдался черный дым.

Позже огнеборцы отрапортовали о том, что пожар удалось локализовать. Сообщается, что горело трансформаторное масло на площади 30 м.кв.

Пожар на территории Ярослвского моторного завода Фото: МЧС России Возгорание удалось локализовать Фото: МЧС России

"Спасено 7 человек, также администрацией объекта эвакуировано 218 человек. По предварительной информации пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 15 единиц техники и 52 человека", — говорится в сообщении МЧС России.

Что производят на Ярославском моторном заводе

Как говорится на официальном сайте Ярославского моторного завода, в цехах предприятия производятся двигатели, которыми оснащаются более 300 моделей транспортных средств и изделий специального назначения, производимых предприятиями России и Белоруссии.

Под изделиями специального назначения, по всей видимости, подразумеваются двигатели для ядерного комплекса России "Тополь М", а также двигатели для российских бронированных машин "Тигр".

Напомним, в ночь на 23 марта в российском городе Самара загорелся жилой дом, который был построен в 1899-м году. В тушении пожара было задействовано 80 человек и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 18 марта в центре Москвы загорелся православный храм. По информации российских спасателей, огонь вспыхнул внутри храма апостолов Петра и Павла, который находится на реконструкции.