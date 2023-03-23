У Ярославлі спалахнув найбільший завод з виробництва двигунів для воєнної техніки (фото)

Російські рятувальники повідомили, що після прибуття на підприємство там прогримів вибух, на місці якого виднівся чорний дим. Горіло трансформаторне масло на площі 30 м. кв.

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У російському місті Ярославль на проспекті Жовтня, 75 спалахнув моторний завод. Про це у четвер, 23 березня, повідомили у пресслужбі МНС Росії.

Згідно з повідомленням російських рятувальників, після прибуття перших загонів за місцем події стався вибух, у триповерховому адміністративному будинку спостерігався чорний дим.

Пізніше вогнеборці відрапортували, що пожежу вдалося локалізувати. Повідомляється, що горіла трансформаторне масло на площі 30 м.кв.

Пожежа на території Ярославського моторного заводу Фото: МНС Росii Займання вдалося локалізувати Фото: МНС Росii

"Врятовано 7 осіб, також адміністрацією об'єкта евакуйовано 218 осіб. За попередньою інформацією постраждалих немає. У гасінні пожежі задіяно 15 одиниць техніки та 52 особи", — йдеться у повідомленні МНС Росії.

Що виробляють на Ярославському моторному заводі

Як повідомляється на офіційному сайті Ярославського моторного заводу, у цехах підприємства виробляються двигуни, якими оснащуються понад 300 моделей транспортних засобів та виробів спеціального призначення, які виробляють підприємства Росії та Білорусії.

Під виробами спеціального призначення, очевидно, маються на увазі двигуни для ядерного комплексу Росії "Тополь М", а також двигуни для російських броньованих машин "Тигр".

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в російському місті Самара спалахнув житловий будинок, який був побудований в 1899-му році. У гасінні пожежі було задіяно 80 осіб та 25 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що 18 березня в центрі Москви спалахнув православний храм. За інформацією російських рятувальників, вогонь спалахнув усередині храму апостолів Петра та Павла, який зараз на реконструкції.