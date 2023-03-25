Залишаться без великодніх кроликів: у США на шоколадній фабриці пролунали вибухи (відео)

За інформацією очевидців, сила вибуху була настільки потужною, що автомобілі на парковці злетіли у повітря, а сусідня будівля зрушила з місця.

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У Пенсільванії на території заводу шоколадної фабрики пролунав потужний вибух. В результаті кілька людей загинуло, а деяких досі шукають. Про це пише портал AP News 25 березня.

Йдеться про шоколадну фабрику в Сполучених Штатах Америки компанії R.M. Palmer Company у місті Вест-Редінг. Щонайменше двоє людей загинуло, кілька дістало серйозні поранення, а ще дев'ятьох після інциденту не можуть знайти.

Вибух був неймовірної сили — автомобілі на парковці поблизу злетіли в повітря, а сусідня будівля навіть зрушила з місця.

Причина вибуху наразі невідома і правоохоронці почали розслідувати справу. Людей закликали на якийсь час відійти від місця катастрофи, але при цьому наказу про евакуацію мешканців не надходило від місцевої влади.

Момент вибуху на шоколадній фабриці

Вибух на шоколадній фабриці R.M. Palmer Company: що виробляла компанія

На сайті компанії можна знайти продукцію, яка виробляється на їхніх заводах. Ділиться асортимент на кілька категорій: святкові та щоденні. Серед тих, які можна знайти в магазинах цілий рік — різноманітне печиво, шоколадні снеки, цукерки, вафлі та навіть шоколадний подарунок у вигляді м'яча для американського футболу.

Що виробляла шоколадна фабрика у Пенсільванії Фото: Фокус

Серед тематичних ласощів у них були солодощі до Хелловіна, Різдва, Дня Святого Валентина і зараз, найімовірніше, фабрика займалася виробництвом продукції до Великодня — великодні кролики і яйця з шоколаду.

Що виробляла шоколадна фабрика у Пенсільванії Фото: Фокус Що виробляла шоколадна фабрика у Пенсільванії Фото: Фокус

Нагадаємо, 23 березня в Ярославлі загорівся найбільший завод з виробництва двигунів для військової техніки. Російські рятувальники повідомили, що після прибуття на підприємство там прогримів вибух, на місці якого виднівся чорний дим. Горіло трансформаторне масло на площі 30 м. кв.