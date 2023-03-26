"Запутался" в своих женах: на границе с Польшей россиянин влетел на 1800 зл штрафа

Русский пытался проехать в Германию, якобы к своей жене, но выплыла другая правда.

Related video

Необычный инцидент произошел в пункте пропуска Гжехотки на польско-российской границе (Варминско-Мазурское воеводство) на севере Польши. Мужчина пытался проехать в Германию, якобы к жене, но получил 1800 зл штрафа и вынужден был вернуться назад. Об этом сообщает сайт пограничной службы Польши.

Так, пограничники проверили 41-летнего гражданина России, ехавшего из Калининградской области. Он сказал, что едет к жене в Германию и предоставил пограничникам, как доказательство своих слов, свидетельство о браке от 2009 года и фотокопию немецкого удостоверения личности жены.

Польские стражи границы проверили документы и выяснили, что у россиянина другая жена, а с предыдущей, ныне проживающей в Германии, он развелся еще 8 лет назад.

Хитрость мужчины не удалась и стоила ему штрафа в размере 1800 злотых (более 15 тысяч грн). Также россиянина вернули обратно в Калининградскую область.

Ранее сообщалось, что в Польше в городе Радлин мужчина выкопал из могилы тело матери и жил с ним 13 лет. Тело женщины нашли медики, посетившие ее 75-летнего сына, когда ему стало плохо. Мужчину отправили в психбольницу.

В руки пограничников попал святой отец, ведущий жалостные переписки с РФ о том, что из-за своего имущества не может пока выехать в Россию.