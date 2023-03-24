"Квартиры и шмутки держат": пограничники поймали батюшку, который хотел сбежать в РФ (фото)

В руки правоохранительных органов попал святой отец, ведущий жалостливые переписки с Москвой о том, что из-за своего имущества не может пока выехать в Россию.

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24 марта Госпогранслужба Украины опубликовала новость о задержании священнослужителя, который пытался въехать в Киев с недействительным паспортом и вел переписки с представителями РФ, где жаловался, что имущество не позволяет ему покинуть Украину. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

"Батюшка с тесными московскими связями и недействительным паспортом попал в руки пограничников. "Поехал бы в РФ, но "квартиры и шмутки держат", – писал он в одной из переписок", — сообщают пограничники.

Также ведомство сообщает, что при проверке телефона батюшки оказалось, что он переписывался по телефону с абонентами из России, которые предлагали ему уехать в РФ, потому что "у вас там неспокойно".

Переписка с Москвой Фото: Фото: ГПСУ

Сейчас священнослужитель передан в руки сотрудников СБУ для проверки и дальнейшего принятия правового решения относительно него.

Личность святого отца не названа, однако пользователи сети в комментариях предположили, что это служитель Киевской епархии МП, который неоднократно фигурировал в имущественных скандалах.

Напомним, 4 марта Фокус писал о задержании настоятеля одного из храмов в Сумской области, которого СБУ разоблачила как российского агента, собиравшего данные для ФСБ.

Также в середине марта стало известно, что настоятеля Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде подозревают в разжигании религиозной ненависти.