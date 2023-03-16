Разжигал ненависть: в Ужгороде к священнику УПЦ (МП) пришли сотрудники СБУ (фото)

Пресс-служба ведомства сообщает, что сейчас священника подозревают в унижении религиозных чувств прихожан других конфессий. Заметим, что в 2012 году настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора Дмитрию Сидору суд дал три года лишения свободы условно за разжигание сепаратистских настроений.

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В Ужгороде настоятеля Кресто-Воздвиженского кафедрального собора подозревают в разжигании религиозной ненависти. Информация об этом появилась на официальном Телеграм-канале Службы безопасности Украины.

По информации следователей протоиерей Дмитрий Сидор в декабре 2022 года неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря.

Сотрудники СБУ задокументировали более семи эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и подстрекал других прихожан относиться к нм враждебно.

"Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия настоятеля храма", — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора.

Что известно о настоятеле храма в Ужгороде, которого подозревает СБУ

Дмитрий Сидор родился в семье священника 29 марта 1955 года в селе Лецовица Мукачевского района (Закарпатская область). С 1976 по 1981 год учился в Московской Духовной Академии, которую окончил со степенью кандидата богословских наук. С 2002 года — депутат Закарпатского областного совета.

С 1990 по 1992 годы — благочинный Ужгородского и Перечинского районов. С 1991 года и по настоящее время является настоятелем храма Христа Спасителя — кафедрального православного собора в Ужгороде.

С 1996 года — председатель Закарпатского Подкарпато-русинского общества им. Кирилла и Мефодия.

Состоит в Союзе журналистов Украины.

Один из инициаторов создания представительского органа подкарпаторусинских общественных организаций Закарпатья — Сойма Подкарпатских русинов. С 2007 г. — лидер Сойма.

По факту деятельности "Сойма подкарпатских русинов" в 2008 году СБУ возбудила против Сидора уголовное дело в связи с посягательствами на территориальную целостность Украины.

19 февраля 2012 Ужгородский горрайонный суд присудил Сидору три года лишения свободы (условно с отсрочкой на два года) и штраф на 1840 грн. Однако священник подал апелляцию в ЕСПЧ в Страсбург.

Настоятелю храма в Ужгороде сообщили о подозрении в разжигании ненависти на религиозной почве Настоятелю храма в Ужгороде сообщили о подозрении в разжигании ненависти на религиозной почве Настоятелю храма в Ужгороде сообщили о подозрении в разжигании ненависти на религиозной почве Настоятелю храма в Ужгороде сообщили о подозрении в разжигании ненависти на религиозной почве

Напомним, 15 марта митрополита УПЦ МП заметили в элитной гостинице Трускавца. По словам журналистов, митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП Онуфрий в компании двух людей заехал в пятизвездочную гостиницу Rixos Prykarpattya. Неделя проживания в самых бюджетных номерах отеля с питанием и базовыми услугами на трех человек стоит примерно 100 тысяч грн.

А месяц назад, 15 февраля, СМИ писали, как в РФ священник освячевает гуманитарную помощь оккупантам за деньги. В сеть попал документ, в котором указаны актуальные цены на "услуги" отца Михаила по освящению "волонтерского добра".