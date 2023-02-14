"Без Бога никуда": в РФ священник святит гуманитарную помощь оккупантам за деньги

В сеть попал документ, в котором указаны актуальные цены на "услуги" отца Михаила по освящению "волонтерского добра".

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В Российской Федерации священник из Краснодара занимается освящением гуманитарной помощи российским военнослужащим перед оправкой в зону боевых действий в Украину. Об этом пишет белорусское издание NEXTA.

"Предприимчивый поп из Краснодара берет плату за освящение гуманитарной помощи российским военным", — сообщают журналисты.

Отмечается, что за освящение "волонтерского добра" ответственен некий отец Михаил. Данную инициативу также поддерживает местный митрополит Григорий.

"Наш митрополит Екатеринодарский и Кубанский поощряет это дело и считает, что без Бога никуда", — говорится в опубликованном журналистами документе.

С 7 до 10 освятить гуманитарную помощь можно всего за 780 рублей. С 10 до 19 стоимость "услуги" поднимается до 1230 рублей.

[ + – ] Митрополит Григорий поощряет платное освящение гуманитарной помощи

Напомним, что 3 февраля российские СМИ сообщили, что патриарх московский Кирилл запретил проводить службы священнику из Люблино Иоанну Ковалю, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир". По словам журналистов, речь идет о тексте "Молитвы о святой Руси", которую РПЦ распространила по храмам для обязательного прочтения.

Фокус также писал о том, что возле Днепра нетрезвый священник УПЦ МП сначала просил у прихожан выпить пива, а после отказа полез к мужчинам драться. По словам пастора из Днепра Олега Лебединского, виновником инцидента является руководитель епархиального отдела образования Днепропетровской епархии УПЦ МП Сергий Резников.

Еще мы писали о том, что 4 декабря появилась информация о повышении священника УПЦ МП, которого застали с несовершеннолетним парнем. Секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиту Сторожука посвятили в епископы. Возглавил процедуру предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вместе с митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием.