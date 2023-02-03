Молился за мир вместо победы РФ: патриарх Кирилл отстранил священника РПЦ

В Подмосковье клирик заменил в молитве слово "победа" на "мир", из-за чего ему запретили проводить службы. В отношении священника идет разбирательство.

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Патриарх московский Кирилл (в миру — Владимир Гундяев) запретил проводить службы священнику, который заменил в молитве слово "победа" на слово "мир". Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщило российское медиа "Подъем".

По данным журналистов, священник из Люблино в Подмосковье, иерей Иоанна Коваля в молитве вместо фразы "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" он произнес "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир". Этот текст — из "Молитвы о святой Руси", которую Русская православная церковь распространила по храмам для обязательного прочтения.

[ + – ] Священник Иоанн Коваль

В публикации говорится, что клирика признали виновным в самоуправстве и запретили вести службы до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии РПЦ в Москве. Информация о дисциплинарном разбирательстве также размещена на сайте РПЦ.

Напомним, в прошлом месяце патриарх московский Кирилл порекомендовал священнослужителям отправиться на войну в Украине, а обычным гражданам посоветовал собирать средства для финансирования военной кампании.

А в прошлом году Владимир Гундяев заверил россиян, что, идя воевать, они заняты праведным делом, поэтому, в случае гибели, получат прощение грехов.