Молився за мир замість перемоги РФ: патріарх Кирило відсторонив священика РПЦ

У Підмосков'ї клірик замінив у молитві слово "перемога" на "мир", через що йому заборонили проводити служби. Щодо священика йде розгляд.

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Патріарх московський Кирило (у миру — Володимир Гундяєв) заборонив проводити служби священикові, який замінив у молитві слово "перемога" на слово "мир". Про це в п'ятницю, 3 лютого, повідомило російське медіа "Подъем".

За даними журналістів, священик із Любліно в Підмосков'ї, ієрей Іоан Коваль у молитві замість фрази "Встань, Боже, на допомогу людям Твоїм і подай нам силою Твоєю перемогу" він вимовив "Встань, Боже, на допомогу людям Твоїм і подай нам силою Твоєю мир". Цей текст — із "Молитви про святу Русь", яку Російська православна церква поширила храмами для обов'язкового прочитання.

[ + – ] Священик Іоан Коваль

У публікації йдеться, що клірика визнали винним у самоврядності й заборонили вести служби до закінчення розгляду його справи в дисциплінарній комісії РПЦ у Москві. Інформація про дисциплінарний розгляд також розміщена на сайті РПЦ.

Нагадаємо, минулого місяця патріарх московський Кирило порекомендував священнослужителям вирушити на війну в Україні, а звичайним громадянам порадив збирати кошти для фінансування військової кампанії.

А торік Володимир Гундяєв запевнив росіян, що, йдучи воювати, вони зайняті праведною справою, тому в разі загибелі отримають прощення гріхів.