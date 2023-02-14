"Без Бога нікуди": в РФ священик святить гуманітарну допомогу окупантам за гроші

У мережу потрапив документ, в якому вказано актуальні ціни на "послуги" отця Михайла щодо освячення "волонтерського добра".

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У Російській Федерації священик із Краснодара займається освяченням гуманітарної допомоги російським військовослужбовцям перед відправленням до зони бойових дій в Україну. Про це пише білоруське видання NEXTA.

"Підприємливий поп із Краснодара бере плату за освячення гуманітарної допомоги російським військовим", — повідомляють журналісти.

Зазначається, що за освячення "волонтерського добра" відповідальний отець Михайло. Цю ініціативу також підтримує місцевий митрополит Григорій.

"Наш митрополит Катеринодарський та Кубанський заохочує цю справу і вважає, що без Бога нікуди", — йдеться в опублікованому журналістами документі.

Із 7 до 10 освятити гуманітарну допомогу можна лише за 780 рублів. З 10 до 19 вартість "послуги" піднімається до 1 230 рублів.

[ + – ] Митрополит Григорій заохочує платне освячення гуманітарної допомоги

Нагадаємо, що 3 лютого російські ЗМІ повідомили, що патріарх московський Кирило заборонив проводити служби священикові з Любліно Іоанну Ковалю, який замінив у молитві слово "перемога" на слово "мир". За словами журналістів, йдеться про текст "Молитвы о святой Руси", яку РПЦ поширила по храмах для обов'язкового прочитання.

Фокус також писав про те, що біля Дніпра нетверезий священик УПЦ МП спочатку просив у парафіян випити пива, а після відмови поліз до чоловіків битися. За словами пастора з Дніпра Олега Лебединського, винуватцем інциденту є керівник єпархіального відділу освіти Дніпропетровської єпархії УПЦ МП Сергій Резніков.

Ще ми писали, що 4 грудня з'явилася інформація про підвищення священика УПЦ МП, якого застали з неповнолітнім хлопцем. Секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Микиту Сторожука посвятили в єпископи. Очолив процедуру предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій разом із митрополитом Чернівецьким і Буковинським Мелетієм.