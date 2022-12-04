Став єпископом: в УПЦ МП підвищили священика, якого застали з неповнолітнім хлопцем

Священнослужителя Микиту Сторожука звів у вищий церковний сан предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій разом із митрополитом Мелетієм.

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Секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Микиту Сторожука посвятили на єпископів. Про це стало відомо з прямої трансляції єпархії.

Уранці 4 грудня було проведено процедуру архієрейської хіротонії Микити. Інакше кажучи, це зведення у вищий церковний сан. Очолив процедуру предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій разом із митрополитом Чернівецьким і Буковинським Мелетієм. Також на трансляції було помічено настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла Лебедя. Проти деяких із них РНБО запровадила санкції.

Що відомо про єпископа Микиту?

Секретар Чернівецько-Буовинської єпархії УПЦ МП Микита став відомим після того, як співробітники СБУ навідалися до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Заходи проводилися 25 листопада.

За даними ЗМІ, під час обшуку Микиту Сторожука застали з хлопцем із хору єпархії. На фото було видно хлопця в спідній білизні й архімандрита. У ВВС Україна заявили, що хорист неповнолітній. Йому 17 років. Як запевняє вже єпископ Микита, співробітники Служби безпеки змусили роздягнутися хлопця, щоб сфотографувати. Також він заявив, що держслужби України використовують деспотичні та недемократичні методи.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, СБУ під час обшуку єпархії УПЦ МП на Буковині знайшла ролики з дитячою порнографією. Крім того, матеріали було знято, а не завантажено з мережі.

Раніше Зеленський схвалив рішення РНБО щодо заборони УПЦ МП в Україні. Духовні організації, пов'язані з центрами впливу з Росії що неспроможні працювати нашій країні.