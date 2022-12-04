Стал епископом: в УПЦ МП повысили священника, которого застали с несовершеннолетним парнем

Священнослужителя Никиту Сторожука возводили в высший церковный сан предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вместе с митрополитом Мелетием.

Related video

Секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиту Сторожука посвятили в епископы. Об этом стало известно из прямой трансляции епархии.

Утром 4 декабря, была проведена процедура архиерейской хиротонии Никиты. Другими словами — это возведение в высший церковный сан. Возглавил процедуру предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вместе с митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием. Также на трансляции был замечен настоятель Киево-Печерской Лавры Павел Лебедь. Против некоторых из них СНБО ввели санкции.

Что известно о епископе Никите?

Секретарь Черновицко-Буовинской епархии УПЦ МП Никита стал известным после того как сотрудники СБУ наведались в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Мероприятия проводились 25 ноября.

По данным СМИ, в ходе обыска Никиту Сторожука застали с парнем из хора епархии. На фото было видно парня в нижнем белье и архимандрита. В ВВС Украина заявляют, что хорист несовершеннолетний. Ему 17 лет. Как уверяет уже епископ Никита, сотрудники Службы безопасности заставили раздеться парня, чтобы сфотографировать. Также он заявил, что госслужбы Украины используют деспотические и недемократические методы.

Напомним, по данным СМИ, СБУ в ходе обыска епархии УПЦ МП на Буковине нашла ролики с детской порнографией. Более того, материалы были отсняты, а не загружены из сети.

Ранее Зеленский одобрил решение СНБО о запрете УПЦ МП в Украине. Духовные организации, связанные с центрами влияния из России не могут работать в нашей стране.