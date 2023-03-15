Приехал на Range Rover: митрополита УПЦ МП заметили в элитной гостинице Трускавца (фото)

По словам журналистов, митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП Онуфрий в компании двух людей заехал в пятизвездочную гостиницу Rixos Prykarpattya. Неделя проживания в самых бюджетных номерах отеля с питанием и базовыми услугами на трех человек стоит примерно 100 тысяч грн.

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Митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП Онуфрий (настоящее имя Олег Легкий) был замечен в одном из самых дорогих отелей Трускавца в компании женщины и, предположительно, брата. Речь идет о пятизвездочной гостинице Rixos Prykarpattya, сообщает ZAXID.NET.

По данным СМИ, священнослужитель заехал в отель 6 марта с намерением отдохнуть в курортном городке минимум неделю. На скриншотах видео, опубликованным журналистами видно, что митрополит одет в гражданскую одежду.

Авторы публикации отмечают, что стоимость самых бюджетных номеров без питания в Rixos Prykarpattya составляет от 3310 грн в сутки, "Полулюкса" – от 8720 грн, а "Люкса" – от 9460 грн. За самые роскошные трехкомнатные апартаменты с кухней и двумя ваннами в отеле нужно заплатить от 27720 грн в сутки.

Таким образом, неделя пребывания троих человек в самых дешевых номерах Rixos Prykarpattya с питанием и базовыми услугами стоит примерно 100 тысяч грн. Если митрополит и его спутники заселились в апартаменты, то отдых обойдется им в более чем 420 тысяч грн.

Журналисты также отметили, что Онуфрий передвигается на автомобиле Range Rover Autobiography за 100 тысяч долларов. В этом транспортном средстве его ранее заметили на блокпосте на выезде из Харькова.

Онуфрий в Трускавце

Что известно о митрополите Харьковском Онуфрии

Олег Легкий родом из города Ходоров Львовской области. После окончания Одесской духовной семинарии и Киевской духовной академии УПЦ (МП) в 2000 году был пострижен в монашество в Киево-Печерской лавре с именем Онуфрий.

В 2012 году решением синода УПЦ МП Онуфрий назначен архиепископом Харьковским и Богодуховским, а также ректором Харьковской духовной семинарии и настоятелем Свято-Покровского мужского монастыря в Харькове.

В расследовании программы "Гроші" говорится, что митрополиту Харьковскому Онуфрию принадлежит ряд элитных объектов недвижимости в Харькове, а также автопарк дорогих автомобилей и яхта. Его состояние оценивают в 4,5-7,5 миллиона долларов.

По данным портала "Наші гроші", митрополиту Онуфрию и его семье принадлежат два парковочных места в ЖК "Садовая Горка" в Харькове и одно паркоместо в киевском ЖК "Творец", где стоимость квадратного метра жилья достигает $2500.

ЖК "Садовая Горка"

ЖК "Творец"

Семья священнослужителя УПЦ ПМ владеет двумя домами в элитном районе Харькова на улице Белой Акации. Кроме того, Онуфрий является совладельцем четырех земельных участков и владельцем дома в поселке Харьковской области Мартово.

Онуфрию также принадлежит земля в селе Черкасская Лозовая, нежилые помещения в Харькове по улице Пушкинской 59/45, где находится ресторан "Авлабар" и на ул. Клочковской и прочая недвижимость в Харькове и Харьковской области.

Ресторан "Авлабар"

Напомним, что 10 марта и. о. директора заповедника "Киево-Печерская Лавра" Александр Рудник предупредил УПЦ ПМ о расторжении договора об использовании Нижней Лавры. В письме Рудика говорится, что представители религиозной организации должны покинуть территорию заповедника в связи с нарушением условий договора.

Однако 14 марта министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в эфире телемарафона, что монахи УПЦ МП могут продолжить жить на территории Киево-Печерской Лавры после проведения ревизии.