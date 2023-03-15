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Приехал на Range Rover: митрополита УПЦ МП заметили в элитной гостинице Трускавца (фото)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий, Митрополит Харьковский, церковь, священнослужитель, московский патриархат
Фото: CITY.KHARKOV.UA | Митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП Онуфрий

По словам журналистов, митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП Онуфрий в компании двух людей заехал в пятизвездочную гостиницу Rixos Prykarpattya. Неделя проживания в самых бюджетных номерах отеля с питанием и базовыми услугами на трех человек стоит примерно 100 тысяч грн.

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Митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП Онуфрий (настоящее имя Олег Легкий) был замечен в одном из самых дорогих отелей Трускавца в компании женщины и, предположительно, брата. Речь идет о пятизвездочной гостинице Rixos Prykarpattya, сообщает ZAXID.NET.

По данным СМИ, священнослужитель заехал в отель 6 марта с намерением отдохнуть в курортном городке минимум неделю. На скриншотах видео, опубликованным журналистами видно, что митрополит одет в гражданскую одежду.

Авторы публикации отмечают, что стоимость самых бюджетных номеров без питания в Rixos Prykarpattya составляет от 3310 грн в сутки, "Полулюкса" – от 8720 грн, а "Люкса" – от 9460 грн. За самые роскошные трехкомнатные апартаменты с кухней и двумя ваннами в отеле нужно заплатить от 27720 грн в сутки.

Таким образом, неделя пребывания троих человек в самых дешевых номерах Rixos Prykarpattya с питанием и базовыми услугами стоит примерно 100 тысяч грн. Если митрополит и его спутники заселились в апартаменты, то отдых обойдется им в более чем 420 тысяч грн.

Журналисты также отметили, что Онуфрий передвигается на автомобиле Range Rover Autobiography за 100 тысяч долларов. В этом транспортном средстве его ранее заметили на блокпосте на выезде из Харькова.

Онуфрий в Трускавце

Что известно о митрополите Харьковском Онуфрии

Олег Легкий родом из города Ходоров Львовской области. После окончания Одесской духовной семинарии и Киевской духовной академии УПЦ (МП) в 2000 году был пострижен в монашество в Киево-Печерской лавре с именем Онуфрий.

В 2012 году решением синода УПЦ МП Онуфрий назначен архиепископом Харьковским и Богодуховским, а также ректором Харьковской духовной семинарии и настоятелем Свято-Покровского мужского монастыря в Харькове.

В расследовании программы "Гроші" говорится, что митрополиту Харьковскому Онуфрию принадлежит ряд элитных объектов недвижимости в Харькове, а также автопарк дорогих автомобилей и яхта. Его состояние оценивают в 4,5-7,5 миллиона долларов.

По данным портала "Наші гроші", митрополиту Онуфрию и его семье принадлежат два парковочных места в ЖК "Садовая Горка" в Харькове и одно паркоместо в киевском ЖК "Творец", где стоимость квадратного метра жилья достигает $2500.

Митрополит УПЦ МП Онуфрий, Митрополит Харьковский, церковь, священнослужитель, московский патриархат, недвижимость Fullscreen
ЖК "Садовая Горка"
Митрополит УПЦ МП Онуфрий, Митрополит Харьковский, церковь, священнослужитель, московский патриархат, недвижимость Fullscreen
ЖК "Творец"

Семья священнослужителя УПЦ ПМ владеет двумя домами в элитном районе Харькова на улице Белой Акации. Кроме того, Онуфрий является совладельцем четырех земельных участков и владельцем дома в поселке Харьковской области Мартово.

Онуфрию также принадлежит земля в селе Черкасская Лозовая, нежилые помещения в Харькове по улице Пушкинской 59/45, где находится ресторан "Авлабар" и на ул. Клочковской и прочая недвижимость в Харькове и Харьковской области.

Митрополит УПЦ МП Онуфрий, Митрополит Харьковский, церковь, священнослужитель, московский патриархат, недвижимость Fullscreen
Ресторан "Авлабар"

Напомним, что 10 марта и. о. директора заповедника "Киево-Печерская Лавра" Александр Рудник предупредил УПЦ ПМ о расторжении договора об использовании Нижней Лавры. В письме Рудика говорится, что представители религиозной организации должны покинуть территорию заповедника в связи с нарушением условий договора.

Однако 14 марта министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в эфире телемарафона, что монахи УПЦ МП могут продолжить жить на территории Киево-Печерской Лавры после проведения ревизии.