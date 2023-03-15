Приїхав на Range Rover: митрополита УПЦ МП помітили у елітному готелі Трускавця (фото)

За словами журналістів, митрополит Харківський та Богодухівський УПЦ МП Онуфрій у компанії двох людей заїхав до п'ятизіркового готелю Rixos Prykarpattya. Тиждень проживання у найбюджетніших номерах готелю з харчуванням та базовими послугами на трьох осіб коштує приблизно 100 тисяч грн.

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Митрополит Харківський та Богодухівський УПЦ МП Онуфрій (справжнє ім'я Олег Легкий) був помічений в одному з найдорожчих готелів Трускавця у компанії жінки та, ймовірно, брата. Йдеться про п'ятизірковий готель Rixos Prykarpattya, повідомляє ZAXID.NET.

За даними ЗМІ, священнослужитель заїхав до готелю 6 березня з наміром відпочити у курортному містечку щонайменше тиждень. На скріншотах відео, опублікованим журналістами, видно, що митрополит одягнений у цивільний одяг.

Автори публікації зазначають, що вартість найбюджетніших номерів без харчування в Rixos Prykarpattya становить від 3310 грн на добу, "Напівлюкс" – від 8720 грн, а "Люкс" – від 9460 грн. За найрозкішніші трикімнатні апартаменти з кухнею та двома ваннами в готелі потрібно заплатити від 27 720 грн на добу.

Таким чином, тиждень перебування трьох осіб у найдешевших номерах Rixos Prykarpattya з харчуванням та базовими послугами коштує приблизно 100 тисяч грн. Якщо митрополит та його супутники заселилися до апартаментів, то відпочинок коштуватиме їм понад 420 тисяч грн.

Журналісти також зазначили, що Онуфрій пересувається автомобілем Range Rover Autobiography за 100 тисяч доларів. У цьому транспортному засобі його раніше помітили на блокпості на виїзді з Харкова.

Онуфрій у Трускавці

Що відомо про митрополита Харківського Онуфрія

Олег Легкий родом із міста Ходорів Львівської області. Після закінчення Одеської духовної семінарії та Київської духовної академії УПЦ (МП) у 2000 році був пострижений у чернецтво в Києво-Печерській лаврі з ім'ям Онуфрій.

У 2012 році рішенням синоду УПЦ МП Онуфрій призначено архієпископом Харківським та Богодухівським, а також ректором Харківської духовної семінарії та настоятелем Свято-Покровського чоловічого монастиря у Харкові.

У розслідуванні програми "Гроші" йдеться, що митрополиту Харківському Онуфрію належить низка елітних об'єктів нерухомості в Харкові, а також автопарк дорогих автомобілів та яхта. Його статки оцінюють у 4,5-7,5 мільйона доларів.

За даними порталу "Наші гроші", митрополиту Онуфрію та його родині належать два паркувальні місця у ЖК "Садова Гірка" у Харкові та одне паркомісце в київському ЖК "Творець", де вартість квадратного метра житла досягає $2500.

ЖК "Садова Гірка"

ЖК "Творець"

Сім'я священнослужителя УПЦ ПМ володіє двома будинками в елітному районі Харкова на вулиці Білій Акації. Крім того, Онуфрій є співвласником чотирьох земельних ділянок та власником будинку у селищі Харківської області Мартове.

Онуфрію також належить земля в селі Черкаська Лозова, нежитлові приміщення у Харкові на вулиці Пушкінській 59/45, де знаходиться ресторан "Авлабар" та на вул. Клочківській та інша нерухомість у Харкові та Харківській області.

Ресторан "Авлабар"

Нагадаємо, що 10 березня в. о. директора заповідника "Києво-Печерська Лавра" Олександр Рудник попередив УПЦ ПМ про розірвання договору про використання Нижньої Лаври. У листі Рудика йдеться, що представники релігійної організації мають залишити територію заповідника через порушення умов договору.

Проте, 14 березня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив в ефірі телемарафону, що ченці УПЦ МП можуть продовжити жити на території Києво-Печерської Лаври після проведення ревізії.