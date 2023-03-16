Розпалював ненависть: в Ужгороді до священика УПЦ (МП) завітали співробітники СБУ (фото)

Пресслужба відомства повідомляє, що зараз священика підозрюють у приниженні релігійних почуттів парафіян інших конфесій. Зауважимо, що у 2012 році настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору Дмитру Сидору суд дав три роки позбавлення волі умовно за розпалювання сепаратистських настроїв.

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В Ужгороді настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті. Інформація про це з'явилася на офіційному телеграм-каналі Служби безпеки України.

За інформацією слідчих протоієрей Дмитро Сидор у грудні 2022 року неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які проявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

Співробітники СБУ задокументували понад сім епізодів, коли священик принижував релігійні почуття громадян інших конфесій і підбурював інших парафіян ставитися до них вороже.

"Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму", — йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору.

Що відомо про настоятеля храму в Ужгороді, якого підозрює СБУ

Дмитро Сидор народився у сім'ї священика 29 березня 1955 року в селі Лецовиця Мукачівського району (Закарпатська область). З 1976 до 1981 року навчався в Московській Духовній Академії, яку закінчив зі ступенем кандидата богословських наук. З 2002 року — депутат Закарпатської обласної ради.

З 1990 по 1992 роки — благочинний Ужгородського та Перечинського районів. З 1991 року і досі є настоятелем храму Христа Спасителя — кафедрального православного собору в Ужгороді.

З 1996 року — голова Закарпатського Підкарпато-русинського товариства ім. Кирила та Мефодія.

Перебуває в Спілці журналістів України.

Один з ініціаторів створення представницького органу підкарпаторусинських громадських організацій Закарпаття — Сойму Підкарпатських русинів. З 2007 р. — лідер Сойму.

За фактом діяльності "Сойму підкарпатських русинів" у 2008 році СБУ порушила проти Сидора кримінальну справу через посягання на територіальну цілісність України.

19 лютого 2012 року Ужгородський міськрайонний суд присудив Сидору три роки позбавлення волі (умовно з відстрочкою на два роки) та штраф 1 840 грн. Проте священик подав апеляцію до ЄСПЛ в Страсбург.

Настоятелю храму в Ужгороді повідомили про підозру у розпалюванні ненависті на релігійному ґрунті Настоятелю храму в Ужгороді повідомили про підозру у розпалюванні ненависті на релігійному ґрунті Настоятелю храму в Ужгороді повідомили про підозру у розпалюванні ненависті на релігійному ґрунті Настоятелю храму в Ужгороді повідомили про підозру у розпалюванні ненависті на релігійному ґрунті

Нагадаємо, 15 березня митрополита УПЦ МП помітили в елітному готелі Трускавця. За словами журналістів, митрополит Харківський та Богодухівський УПЦ МП Онуфрій у компанії двох людей заїхав у п'ятизірковий готель Rixos Prykarpattya. Тиждень проживання у найбюджетніших номерах готелю з харчуванням і базовими послугами на трьох осіб коштує приблизно 100 тисяч грн.

А місяць тому, 15 лютого, ЗМІ писали, як в РФ священик освячує гуманітарну допомогу окупантам за гроші. У мережу потрапив документ, в якому вказано актуальні ціни на "послуги" отця Михайла щодо освячення "волонтерського добра".