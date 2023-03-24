"Квартири та шмутки тримають": прикордонники спіймали священнослужителя, який хотів втекти до РФ (фото)
До рук правоохоронних органів потрапив святий отець, який веде жалісні переписки з Москвою про те, що через своє майно не може поки що виїхати до Росії.
24 березня Держприкордонслужба України опублікувала новину про затримання священнослужителя, який намагався в'їхати до Києва з недійсним паспортом і перепискою з представниками РФ, де скаржився, що майно не дозволяє йому залишити Україну. Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства у Facebook.
"Священник з тісними московськими зв'язками і недійсним паспортом потрапив до рук прикордонників. "Поїхав би до РФ, але "квартири і шмутки тримають", — писав він в одному із повідомлень", — повідомляють прикордонники.
Також відомство повідомляє, що під час перевірки телефону панотця виявилося, що він переписувався телефоном з абонентами з Росії, які пропонували йому виїхати до РФ, бо "у вас там неспокійно".
Наразі священнослужителя передано до рук співробітників СБУ для перевірки та подальшого ухвалення правового рішення щодо нього.
Особу святого отця не названо, проте користувачі мережі у коментарях припустили, що це служитель Київської єпархії МП, який неодноразово фігурував у майнових скандалах.
Нагадаємо, 4 березня Фокус писав про затримання настоятеля одного з храмів у Сумській області, якого СБУ викрила як російського агента, який збирав дані для ФСБ.
Також у середині березня стало відомо, що настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті.