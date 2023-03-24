"Квартири та шмутки тримають": прикордонники спіймали священнослужителя, який хотів втекти до РФ (фото)

До рук правоохоронних органів потрапив святий отець, який веде жалісні переписки з Москвою про те, що через своє майно не може поки що виїхати до Росії.

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24 березня Держприкордонслужба України опублікувала новину про затримання священнослужителя, який намагався в'їхати до Києва з недійсним паспортом і перепискою з представниками РФ, де скаржився, що майно не дозволяє йому залишити Україну. Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства у Facebook.

"Священник з тісними московськими зв'язками і недійсним паспортом потрапив до рук прикордонників. "Поїхав би до РФ, але "квартири і шмутки тримають", — писав він в одному із повідомлень", — повідомляють прикордонники.

Також відомство повідомляє, що під час перевірки телефону панотця виявилося, що він переписувався телефоном з абонентами з Росії, які пропонували йому виїхати до РФ, бо "у вас там неспокійно".

Листування з Москвою Фото: Фото: ГПСУ

Наразі священнослужителя передано до рук співробітників СБУ для перевірки та подальшого ухвалення правового рішення щодо нього.

Особу святого отця не названо, проте користувачі мережі у коментарях припустили, що це служитель Київської єпархії МП, який неодноразово фігурував у майнових скандалах.

Нагадаємо, 4 березня Фокус писав про затримання настоятеля одного з храмів у Сумській області, якого СБУ викрила як російського агента, який збирав дані для ФСБ.

Також у середині березня стало відомо, що настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті.