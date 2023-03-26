"Заплутався" у своїх дружинах: на кордоні з Польщею росіянин влетів на 1800 зл штрафу

Росіянин намагався проїхати до Німеччини, нібито до своєї дружини, але виплила інша правда.

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Небуденний інцидент стався в пункті пропуску Гжехотки на польсько-російському кордоні (Вармінсько-Мазурське воєводство) на півночі Польщі. Чоловік намагався проїхати до Німеччини, нібито до дружини, але отримав 1800 зл штрафу та змушений був повернутися назад. Про це повідомляє сайт прикордонної служби Польщі.

Так, прикордонники перевірили 41-річного громадянина Росії, який їхав із Калінінградської області. Він сказав, що їде до дружини у Німеччину і надав прикордонникам, як доказ своїх слів, свідоцтво про шлюб від 2009 року та фотокопію німецького посвідчення особи дружини.

Польські стражі кордону перевірили документи і з'ясували, що в росіянина інша дружина, а з попередньою, яка нині мешкає у Німеччині, він розлучився ще 8 років тому.

Хитрість чоловіка не вдалася і коштувала йому штрафу в розмірі 1800 злотих (понад 15 тисяч грн). Також росіянина повернули назад до Калінінградської області.

Раніше повідомлялося, що у Польщі у місті Радлін чоловік викопав із могили тіло матері і жив з ним 13 років. Тіло жінки знайшли медики, які навідалися до її 75-річного сина, коли йому стало зле. Чоловіка відправили до психіатричної лікарні.

До рук прикордонників потрапив святий отець, який веде жалісні листування з РФ про те, що через своє майно не може поки що виїхати до Росії.