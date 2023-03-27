Взрывы во Врбетице: в Чехии могут выдвинуть обвинения бывшему советскому военному

По версии следствия, Николай Шапошников, который сейчас живет в Греции, принимал непосредственную роль в организации диверсии на складе с боеприпасами, предназначавшимися для экспорта, в том числе и в Украину.

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По делу о взрыве в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице может появиться новый подозреваемый. Чешская прокуратура хочет выдвинуть обвинения в шпионаже против Николая Шапошникова, бывшего советского солдата, получившего чешское гражданство в 1990-х годах. Об этом в понедельник, 27 марта, пишет чешская газета Lidové noviny.

По данным издания, именно его предполагаемая роль в организации взрыва находится в центре внимания следствия.

Шапошников, который сейчас живет в Греции, работал консультантом в компании Imex Group. На складе этой компании в 2014 году произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и был причинен значительный ущерб.

Чешские журналисты, ссылаясь собственные источники, утверждают, что незадолго до взрыва Шапошников передал информацию о хранящихся в деревне Врбетице боеприпасах генерал-майору Андрею Аверьянову, начальнику агентов российской военной разведки ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые, получив информацию, прибыли в Чехию под вымышленными именами и, по версии чешских следователей, взорвали склад.

Предполагается, что именно Шапошников отправил владельцу склада электронное письмо с указанием дат, когда во Врбетики прибудут агенты ГРУ, выдававшие себя за инспекторов по вооружению из Таджикистана и Молдовы.

По данным газеты, 4 октября 2014 года Аверьянов встретился с Шапошниковым в Португалии, а затем вернулся в Москву. 7 октября были куплены билеты для Чепиги и Мишкина, которые прибыли в Прагу 11 октября. 16 октября в деревне Врбетице произошел взрыв, и в тот же день оба агента и Аверьянов, который в это время находился в Вене, вылетели в Москву.

По данным Lidové noviny, Чепиге и Мишкину еще не предъявлены официальные обвинения в Чехии, поскольку у следствия нет подтверждения, что они находились в Врбетице во время взрыва.

При этом дочь Шапошникова подтвердила, что он и члены его семьи встречались с Аверьяновым в Португалии. По ее словам, это было "обычной встречей знакомых туристов". Шапошников, дававший показания по делу, заявил, что не знал истинной личности двух "инспекторов". Следствие считает, что он скрыл правду.

Чешские власти объявили о подозрениях в отношении агентов российской военной разведки в середине апреля 2021 года. Взрывы якобы были направлены на боеприпасы, предназначенные для поставки за границу, возможно, в Украину.

Чехия выслала беспрецедентное количество сотрудников российского посольства, и Россия ответила тем же. Еще до вторжения России в Украину отношения между Прагой и Москвой резко ухудшились. Россия категорически отрицает свою причастность к взрывам.

Кто такие Чепига и Мишкин

Российские агенты Чепига и Мишкин Фото: РБК

Чепига и Мишкин – офицеры ГРУ, которых британские власти под именами "Петров" и "Боширов" обвиняют в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

Взрывы во Врбетице

Напомним, 17 апреля 2021 в МИД Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. В ведомстве заявили, они были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб. Уже бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиша тогда заявил, что есть доказательства того, что офицеры Главного разведывательного управления РФ причастны к взрыву склада боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году.

При этом в мае 2021 года предыдущий президент Чехии Милош Земан заявил, что причиной взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году могла стать попытка сокрыть недостачу. Кроме того, Земан напомнил тогда, что уже давно есть версия о причинах взрыва на складах — неосторожность при хранении боеприпасов.