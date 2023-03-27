Вибухи у Врбетиці: у Чехії можуть висунути звинувачення колишньому радянському військовому

За версією слідства, Микола Шапошников, який зараз мешкає в Греції, брав безпосередню роль в організації диверсії на складі з боєприпасами, що призначалися для експорту, зокрема й в Україну.

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У справі про вибух у 2014 році на складі боєприпасів у селі Врбетіце може з’явитися новий підозрюваний. Чеська прокуратура хоче висунути звинувачення у шпигунстві проти Миколи Шапошнікова, колишнього радянського солдата, який отримав чеське громадянство у 1990-х роках. Про це у понеділок, 27 березня, пише чеська газета Lidové noviny.

За даними видання, саме його ймовірна роль в організації вибуху перебуває у центрі уваги слідства.

Шапошников, який зараз живе у Греції, працював консультантом у компанії Imex Group. На складі цієї компанії у 2014 році стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей і було завдано значної шкоди.

Чеські журналісти, посилаючись на власні джерела, стверджують, що незадовго до вибуху Шапошников передав інформацію про боєприпаси, що зберігаються в селі Врбетиці, генерал-майору Андрію Авер'янову, начальнику агентів російської військової розвідки ГРУ Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна, які, отримавши інформацію, прибули до Чехії. іменами та, за версією чеських слідчих, підірвали склад.

Передбачається, що саме Шапошников надіслав власнику складу електронного листа із зазначенням дат, коли до Врбетиці прибудуть агенти ГРУ, які видавали себе за інспекторів з озброєння з Таджикистану та Молдови.

За даними газети, 4 жовтня 2014 року Авер'янов зустрівся з Шапошниковим у Португалії, а потім повернувся до Москви. 7 жовтня були куплені квитки для Чепіги та Мішкіна, які прибули до Праги 11 жовтня. 16 жовтня у селі Врбетиці стався вибух, і того ж дня обидва агенти та Авер'янов, який у цей час перебував у Відні, вилетіли до Москви.

За даними Lidové noviny, Чепізі та Мішкіну ще не пред'явлено офіційних звинувачень у Чехії, оскільки слідство не має підтвердження, що вони перебували у Врбетиці під час вибуху.

При цьому дочка Шапошнікова підтвердила, що він та члени його родини зустрічалися з Авер'яновим у Португалії. За її словами, це була "звичайна зустріч знайомих туристів". Шапошников, який давав свідчення у справі, заявив, що не знав справжньої особи двох "інспекторів". Слідство вважає, що він приховав правду.

Чеська влада оголосила про підозри щодо агентів російської військової розвідки в середині квітня 2021 року. Вибухи були спрямовані на боєприпаси, призначені для постачання за кордон, можливо, в Україну.

Чехія вислала безпрецедентну кількість співробітників російського посольства, і Росія відповіла тим самим. Ще до вторгнення Росії в Україну відносини між Прагою та Москвою різко погіршилися. Росія категорично заперечує свою причетність до вибухів.

Хто такі Чепіга та Мішкін

Російські агенти Чепіга та Мішкін Фото: corona-ukr

Чепіга та Мішкін – офіцери ГРУ, яких британська влада під іменами "Петрів" та "Боширов" звинувачує у замаху на вбивство Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері у 2018 році.

Вибухи у Врбетиці

Нагадаємо, 17 квітня 2021 року в МЗС Чехії заявили про висилку з країни 18 російських дипломатів. У відомстві заявили, їх було ідентифіковано як співробітників російських спецслужб. Вже колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіша тоді заявив, що є докази, що офіцери Головного розвідувального управління РФ причетні до вибуху складу боєприпасів у селищі Врбетіце у 2014 році.

При цьому в травні 2021 року попередній президент Чехії Мілош Земан заявив, що причиною вибухів на складі боєприпасів у Врбетиці у 2014 році могла стати спроба приховати нестачу. Крім того, Земан нагадав тоді, що вже давно є версія про причини вибуху на складах – необережність під час зберігання боєприпасів.