"Шла пена изо рта": в РФ трое военных курсантов одновременно скончались, — СМИ

По словам журналистов, накануне военнослужащие были в "увольнительном", но уже на утро им резко стало плохо. Медики констатировали смерть спустя полтора часа после первых симптомов.

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В Российской Федерации внезапно скончалось трое курсантов военной академии. У них были признаки эпилепсии, как отмечают росСМИ во вторник, 28 марта.

Речь идет о Военной академии связи имени С.М. Буденного, которая расположена под российским Санкт-Петербургом в городе Сертолово. Именно ее курсанты (Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М.) скончались накануне, и как передают источники, у всех погибших врачи зафиксировали все признаки эпилепсии.

"Трое 20-летних контрактников в течение дня были в "увольнительном" и явились в часть на вечернее построение. На следующее утро всем троим резко стало плохо", — говорится в сообщении.

У военных "начала идти пена изо рта", и уже спустя полтора часа они скончались, — врачи не смогли их спасти. Местная судебная медицинская экспертиза сейчас устанавливает, что именно могло стать причиной смерти курсантов военной академии.

К слову, по утверждению российских источников, двое скончавшихся были родом из Нальчика и Владивостока.

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