"Может стать фатальной ошибкой": эксперт рассказала об опасности леггинсов во время полета

Кристин Негрони — американский авиационный эксперт, которая посоветовала пассажирам никогда не надевать леггинсы при путешествии на самолете. Несмотря на удобство они могут стать причиной травм в случае катастрофы.

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Журналистка Кристин Негрони назвала причину, по которой никогда не стоит надевать леггинсы и снимать обувь во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Американка пишет об авиаперелетах уже несколько десятилетий и является автором бестселлера New York Times "Детективы авиакатастроф".

В беседе с изданием The Sun писательница объяснила, что как бы не хотелось устроиться поудобнее во время дальнего перелета, это, вероятно, может подвергнуть большому риску жизнь пассажира в случае катастрофы на борту.

"Сейчас все носят леггинсы в самолетах, но я избегаю всех искусственных волокон. Они, скорее всего, будут гореть и прилипнут к вам, если случится пожар", — заявила журналистка.

Женщина не советует снимать ботинки для удобства, ведь если случится катастрофа, то это может стать проблемой Фото: Pixabay

Кристин Негрони также не советует снимать ботинки для удобства, ведь если случится катастрофа, то это может стать проблемой.

"Даже не думайте о том, чтобы снять обувь, потому что в такой же ситуации вам будет довольно больно идти до аварийной горки и безопасного места. Если вы покидаете самолет, пол может быть очень горячим или холодным, он может быть покрыт маслом или гореть. Вы не захотите быть босиком", — добавила писательница.

Мода в аэропортах стала "трендом", который часто включает в себя милые леггинсы, топы, толстовки большого размера и кроссовки. Такие вещи могут принести больше вреда, чем пользы, несмотря на то, что они очень удобны. Женщина рекомендует использовать натуральные волокна, такие как хлопок.

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