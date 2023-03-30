Россия предлагает Северной Корее продовольствие в обмен на боеприпасы, – СМИ

Делегация РФ, как считают в Белом доме, в ближайшее время будет просить оружие у официального Пхеньяна.

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Белый дом заявил, что Россия может направить делегацию в Северную Корею, поскольку она стремится получить от Пхеньяна больше оружия. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, 30 марта сообщил подробности, пишет CNN.

Он отметил, что Белый дом получил новую информацию о намерениях России приобрести дополнительные боеприпасы в Северной Корее. В страну планируют отправить делегацию, которая будет договариваться о соответствующих поставках на территорию Российской Федерации.

"Россия предлагает Северной Корее продовольствие в обмен на боеприпасы", – заявил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что торговец оружием Ашот Мкртычев заинтересовал Россию, ведь с его помощью Кремль может пытаться обойти беспрецедентные санкции, введенные с 2022 года. Насколько у него есть способность повлиять на экспортный контроль, Кирби не объяснил.

"Мы без колебаний будем блокировать такие действия", – добавил Кирби.

Он пообещал продолжать выявлять и противостоять попыткам России приобрести вооружение в разных странах мира. США намерены принять меры по вероятной поставке оборудования из Северной Кореи или любой другой страны, готовой поддерживать войну российских захватчиков против Украины.

Напомним, в августе 2022 года издание The Wall Street Journal сообщило, что вторжение РФ в Украину создало возможности для Северной Кореи, которая может укрепить связи с Москвой. Тогда журналисты заявили, что Пхеньян намерен отправить своих рабочих в захваченные РФ территории Луганской и Донецкой областей. Москва может активизировать свою трансграничную торговлю продовольствием, а также воспользоваться возможностью использовать свое место в Совбезе ООН, чтобы заблокировать процесс более мощных санкционных мер против Северной Кореи.