Росія пропонує Північній Кореї продовольство в обмін на боєприпаси, – ЗМІ

Делегація РФ, як вважають у Білому домі, найближчим часом проситиме зброю в офіційного Пхеньяну.

Related video

Білий дім заявив, що Росія може направити делегацію до Північної Кореї, оскільки вона прагне отримати від Пхеньяна більше зброї. Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, 30 березня повідомив подробиці, пише CNN.

Він зазначив, що Білий дім отримав нову інформацію стосовно намірів Росії придбати додаткові боєприпаси у Північної Кореї. До країни планують відправити російську делегацію, яка домовлятиметься щодо відповідного постачання на територію Російської Федерації.

"Росія пропонує Північній Кореї продовольство в обмін на боєприпаси", – заявив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що торговець зброєю Ашот Мкртичев зацікавив Росію, адже за його допомогою Кремль може намагатися обійти безпрецедентні санкції, які запроваджені з 2022 року. Наскільки у нього є здатність вплинути на експортний контроль, Кірбі не пояснив.

"Ми без вагань будемо блокувати такі дії", – додав Кірбі.

Він пообіцяв продовжувати виявляти та протистояти спробам Росії придбати озброєння у різних державах світу. США мають намір вжити заходів стосовно ймовірного постачання обладнання з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни, яка готова підтримувати війну російських загарбників проти України.

Нагадаємо, у серпні 2022 року видання The Wall Street Journal повідомило, що вторгнення РФ в Україну створило можливості для Північної Кореї, яка може зміцнити зв'язки з Москвою. Тоді журналісти заявили, що Пхеньян планує відправити своїх робітників у захоплені РФ території Луганської та Донецької областей. Москва може активізувати свою транскордонну торгівлю продовольством, а також скористатися можливістю використати своє місце в Раді безпеки ООН, щоб заблокувати процес потужніших санкційних заходів проти Північної Кореї.