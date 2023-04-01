Внутри были дети: футболист на машине взлетел в воздух и проломил стену спортзала (видео)

Авария случилась неподалеку от бельгийского города Льеж. Мэр Софи Темон сообщила, что перед аварией в спортзале тренировались молодые девушки, которые успели вернуться в раздевалку за несколько секунд до происшествия.

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Футболист Софьян Кьюин, выступающий за Левен в бельгийской лиге Жюпиле, попал в ужасную автомобильную аварию, которая могла привести к гибели как самого спортсмена, так и посторонних людей. Об этом сообщает talkSPORT.

На высокой скорости автомобиль марокканца взлетел в воздух и врезался в стену спортзала во Флемалле, неподалеку от Льежа. Спортсмен находился в сознании после аварии, но был в шоке. Его доставили прямо в больницу.

Мэр города Софи Темон отметила, что ситуация могла сложиться намного хуже. Она сообщила, что перед аварией в спортзале тренировались молодые девушки, которые успели вернуться в раздевалку за 11 секунд до происшествия. Благодаря быстрой реакции спасателей настоящей трагедии удалось избежать.

В настоящее время эксперты проводят расследование, прокурорский эксперт уже прибыл на место происшествия. Автомобиль спортсмена будет изъят до конца следствия.

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