Штраф €4000: чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра Сан-Марино

По словам министра туризма и почты Сан-Марино Федерико Педини Амати, нельзя убить животное, а затем просто отделаться штрафом. Команда Trek-Segafredo направит 20-дневную зарплату велогонщика Антонио Тибери в фонд защиты животных.

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Профессионального велогонщика Антонио Тибери оштрафовали и исключили из его команды за то, что он застрелил кота министра Сан-Марино. Об этом сообщает BBC.

По словам 21-летнего спортсмена, тестируя пневматическую винтовку, он навел прицел на голову кота и спустил курок.

Впоследствии выяснилось, что несчастный представитель семейства кошачьих принадлежал соседу велогонщика — главе министерства туризма и почты Сан-Марино Федерико Педини Амати.

Суд оштрафовал спортсмена на 4 тысячи евро, а команда Trek-Segafredo, которую он представляет, отстранила его на 20-дневный срок.

"Кот никому не мешал", — сказал министр в интервью Corriere della Sera.

"Он был с нами уже давно. Моя трехлетняя дочь Люсия его любила", — сказал министр.

Он считает наказание слишком мягким, по его словам, нельзя убить животное, а затем просто отделаться четырьмя тысячами евро штрафа.

Представители команды Trek-Segafredo назвали действия своего гонщика "заслуживающими осуждения", теперь зарплата Тибери в течение того времени, когда он будет находиться вне команды, пойдет в фонд защиты животных.

Руководство Trek-Segafredo "ожидает, что спортсмен предпримет необходимые шаги, выразит сожаления и станет лучше".

В 2019 году Тибери стал чемпионом мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди юношей, а недавно переехал в Сан-Марино.

Велогонщик опубликовал пост в Instagram с извинениями. К черному квадрату значилась подпись о том, что он глубоко сожалеет о своих позорных действиях.

"Стрельба в кота была чем-то ужасно глупым и безответственным, всю серьезность и опасность этого я осознал позже", — написал спортсмен.

[ + – ] Извинения велогонщика за убийство кота

"Рад, что парень признал факт случившегося. В противном случае, мы не должны предоставлять жительство таким людям", — заявил Педини Амати, бывший глава государства Сан-Марино.

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