Штраф €4000: чемпіон світу з велоспорту застрелив кота міністра Сан-Марино

За словами міністра туризму та пошти Сан-Марино Федеріко Педіні Аматі, не можна вбити тварину, а потім просто позбутися штрафу. Команда Trek-Segafredo надішле 20-денну зарплату велосипедиста Антоніо Тібері до фонду захисту тварин.

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Професійного велогонщика Антоніо Тібері оштрафували та виключили з його команди за те, що він застрелив кота міністра Сан-Марино. Про це повідомляє ВВС.

За словами 21-річного спортсмена, тестувавши пневматичну гвинтівку, він навів приціл на голову кота та спустив курок.

Згодом з'ясувалося, що нещасний представник сімейства котячих належав сусідові велогонника — голові міністерства туризму та пошти Сан-Марино Федеріко Педіні Аматі.

Суд оштрафував спортсмена на 4 тисячі євро, а команда Trek-Segafredo, яку він представляє, усунула його на 20-денний термін.

"Кіт нікому не заважав", — сказав міністр в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Він був із нами вже давно. Моя трирічна дочка Люсія його любила", — сказав міністр.

Він вважає покарання надто м'яким, за його словами, не можна убити тварину, а потім просто позбутися чотирма тисячами євро штрафу.

Представники команди Trek-Segafredo назвали дії свого гонщика "які заслоговують на засудження", тепер зарплата Тібері протягом того часу, коли він перебуватиме поза командою, піде до фонду захисту тварин.

Керівництво Trek-Segafredo "очікує, що спортсмен зробить необхідні кроки, висловить жаль і стане кращим".

У 2019 році Тібері став чемпіоном світу в індивідуальній гонці з роздільним стартом серед юнаків, а нещодавно переїхав до Сан-Марино.

Велогонщик опублікував пост у Instagram із вибаченнями. До чорного квадрата значився підпис про те, що він глибоко шкодує про свої ганебні дії.

"Стрілянина в кота була чимось жахливо дурним і безвідповідальним, всю серйозність і небезпеку цього я усвідомив пізніше", — написав спортсмен.

[ + – ] Вибачення велогонника за вбивство кота

"Радий, що хлопець визнав факт того, що сталося. В іншому випадку, ми не повинні надавати проживання таким людям", — заявив Педіні Аматі, колишній голова держави Сан-Марино.

Нагадаємо, що під час благодійного забігу в Камеруні пролунали вибухи, внаслідок чого постраждали 19 людей. За даними місцевих правоохоронців, за вибухами стоять сепаратисти, які потребують незалежності південно-західних регіонів.

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