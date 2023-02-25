У Камеруні під час благодійного забігу пролунали вибухи: постраждали 19 людей (відео)

Місцеві служби безпеки наполягають, що акт здійснили сепаратисти, які вимагають відокремлення від Камеруну південно-західних регіонів.

Related video

У Камеруні під час забігу 19 спортсменів постраждали від вибухів. Про це повідомляє Reuters.

Під час щорічного благодійного забігу на південному заході африканської країни пролунала серія вибухів. Постраждали щонайменше 19 учасників події: загиблих немає, проте трьом спортсменам знадобилася допомога хірургів.

25 лютого 2023 року у Забігу надії на горі Камерун брали участь 529 охочих. На одній із ділянок траси пролунали вибухи невеликої потужності. Точна кількість вибухів наразі невідома.

Постраждали 19 спортсменів, трьом із яких надали допомогу хірурги. Про загиблих не повідомляється.

Служби безпеки наполягають, що вибухи організували сепаратисти, які вимагають відокремлення від Камеруну південно-західних регіонів.

[ + – ] У Камеруні під час благодійного забігу пролунали вибухи

За інформацією журналістів, уперше благодійний забіг у Камеруні відбувся 1995 року. Довжина дистанції становить 38 км. Подія транслюється на національному телебаченні.

Сепаратистське повстання розпочалося в англомовних північно-західному та південно-західному регіонах Камеруну у 2016 році, коли вчителі та юристи протестували проти їхньої ймовірної маргіналізації з боку переважно франкомовного національного уряду.

Жорстоке придушення силами безпеки сприяло радикалізації руху, і в результаті конфлікту загинуло понад 3000 осіб і майже 1 мільйон переміщених осіб.

Нагадаємо, тим часом на Херсонщині здетонували боєприпаси російської армії, внаслідок чого є постраждалі.

Також Фокус писав про пожежу на київському складі лакофарбової продукції 25 лютого 2023 року.