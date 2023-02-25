Дим на все місто: у Києві спалахнула пожежа на складі лакофарбової продукції (фото)

Неподалік від місця спалаху чули легкі вибухи від палаючого шиферу і банок з фарбою. Вулицю Новокостянтинівську перекрили, очевидці кажуть, що прильотів не було.

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У Подільському районі Києва сталася пожежа на одному із підприємств, усі служби вже працюють на місці. Про це повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Подробиці градоначальник пообіцяв дати пізніше. Очевидці кажуть, що прильотів не було. Через пожежу поліцейські перекрили рух на вулиці Новокостянтинівській і повністю на вулиці Нахімова.

"Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", — попередили патрульні.

Дим масивний, його видно майже у всіх районах міста. Мешканців просять закривати вікна у квартирах, місцеві паблики писали про можливе займання заводу чи складів.

Журналісти ТСН уточнюють, що поряд чути легкі вибухи від шиферу, що палає, і банок з фарбою. Пізніше Київська міська військова адміністрація повідомила про пожежу на складі лакофарбової продукції площею 3 тис. кв.

[ + – ] Поряд чули легкі вибухи від палаючого шиферу

Про постраждалих та причини пожежі наразі невідомо.

Нагадаємо, що 21 лютого в центрі Москви горів готель "МКМ". Загинули щонайменше 6 осіб: 4 дорослих та 2 дитини. За даними очевидців, хтось із мешканців підпалив речі у коридорі.

У Магадан на півночі Росії 17 лютого спалахнув склад із вантажною технікою. Згоріла техніка на 15-20 мільйонів рублів.