Дым на весь город: в Киеве вспыхнул пожар на складе лакокрасочной продукции (фото)

Недалеко от места возгорания слышали легкие взрывы от пылающего шифера и банок с краской. Улицу Новоконстантиновскую перекрыли, очевидцы говорят, что прилетов не было.

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В Подольском районе Киева произошел пожар на одном из предприятий, все службы уже работают на месте. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Подробности градоначальник пообещал дать позже. Очевидцы говорят, что прилетов не было. Из-за пожара полицейские перекрыли движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью на улице Нахимова.

"Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", — предупредили патрульные.

Дым массивный, его видно почти во всех районах города. Жителей просят закрывать окна в квартирах, местные паблики писали о возможном возгорании завода, либо складов.

Журналисты ТСН уточняют, что рядом слышны легкие взрывы от пылающего шифера и банок с краской. Позже Киевская городская военная администрация сообщила о пожаре на складе лакокрасочной продукции площадью 3 тыс. кв.м.

[ + – ] Рядом слышали легкие взрывы от пылающего шифера

О пострадавших и причинах пожара пока неизвестно.

Напомним, что 21 февраля в центре Москвы горела гостиница "МКМ". Погибли по меньшей мере 6 человек: 4 взрослых и 2 ребенка. По данным очевидцев, кто-то из жильцов поджег вещи в коридоре.

В Магадан на севере России 17 февраля загорелся склад с грузовой техникой. Сгорела техника на 15-20 миллионов рублей.