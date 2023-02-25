В Камеруне во время благотворительного забега раздались взрывы: пострадали 19 человек (видео)

Местные службы безопасности настаивают, что акт совершили сепаратисты, требующие отделения от Камеруна юго-западных регионов.

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В Камеруне во время забега 19 спортсменов пострадали в результате взрывов. Об этом сообщает Reuters.

В ходе ежегодного благотворительного забега на юго-западе африканской страны прозвучала серия взрывов. Пострадали не менее 19 участников происшествия: погибших нет, однако трем спортсменам понадобилась помощь хирургов.

25 февраля 2023 года в Забеге надежды на горе Камерун принимали участие 529 желающих. На одном из участков трассы раздались взрывы небольшой мощности. Точное количество взрывов пока неизвестно.

Пострадали 19 спортсменов, троим из которых оказали помощь хирурги. О погибших не сообщается.

Службы безопасности настаивают, что взрывы организовали сепаратисты, требующие отделения от Камеруна юго-западных регионов.

[ + – ] В Камеруне во время благотворительного забега раздались взрывы

По информации журналистов, впервые благотворительный забег в Камеруне состоялся в 1995 году. Длина дистанции составляет 38 км. Событие транслируется по национальному телевидению.

Сепаратистское восстание началось в англоязычных северо-западном и юго-западном регионах Камеруна в 2016 году, когда учителя и юристы протестовали против их предполагаемой маргинализации со стороны преимущественно франкоязычного национального правительства.

Жестокое подавление силами безопасности способствовало радикализации движения, и в результате последовавшего конфликта погибло более 3000 человек и почти 1 миллион перемещенных лиц.

Напомним, тем временем в Херсонской области сдетонировали боеприпасы российской армии, в результате чего есть пострадавшие.

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