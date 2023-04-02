В России недалеко от границы с Китаем пронесся огненный смерч (видео)

Наиболее вероятной причиной пожара мог стать поджог. Только за последних пару дней задержаны шестеро детей, поджигавших сухую траву.

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Около поселка Рудник Абагайтуй в Забайкальском крае во время степного пожара возник огненный смерч высотой в десятки метров, уничтожающий все на своем пути. Соответствующее видео появилось в местных телеграмм-каналах, а также о нем написали росСМИ.

По словам очевидцев, снявших смерч, такой огонь "жрет все и не боится ничего.

"Видео нужно показать всему Забайкалью, чтобы люди узнали, какими страшными могут быть пожары. В таком смерче огонь, как в горне, все сжигает, все пожирает, и остановить его невозможно никакими методами", – цитируют журналисты местных жителей.

Одна из жительниц поселка рассказала, что кадры со смерчем, облетевшие Сеть, снял ее муж 1 апреля, который в тот момент находился на пожаре.

"Действительно страшно, но огонь к поселку близко не подошел. Затем он ушел на Абагайтуй или на Забайкальск", – уточнила она.

В свою очередь руководитель Забайкальского района Александр Мочалов сообщил, что пожар разбушевался недалеко от рудника "Абагайтуй", но не угрожал поселку, также не причинил ущерба ни жилью, ни чабанским стоянкам. Чиновник подчеркнул, что огонь потушили рано утром 2 апреля. Что стало причиной возгорания, он не говорил.

Забайкальский район находится ближе всего к китайской границе, и основная часть его территорий – степи. Тут часто случаются пожары, которые распространяются с невероятной скоростью. Сейчас в регионе наблюдается неустойчивая погода, а 1 апреля и вовсе объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Только в чите за последний день марта зафиксировано более 20 возгораний, уничтоживших свыше 100 гектаров сухой травы. Чтобы предотвратить подобные происшествия, руководство региона пообещало до 300 тысяч рублей тем, кто даст достоверную информацию о поджигателях, а также озаботилось вопросом повышения штрафов за костры в лесах.

Местные МЧС-ники говорят, что основные виновники возгораний – дети. Только за 31 марта и 1 апреля в Забайкалье поймали шесть несовершеннолетних нарушителей правил противопожарной безопасности.

Ранее Фокус писал, что 22 марта в Самаре загорелся жилой дом XIX века, огонь охватил 1 400 квадратных метров. К его тушению привлекли 160 человек.