У Росії неподалік кордону з Китаєм промчав вогняний смерч (відео)

Найбільш імовірною причиною пожежі міг стати підпал. Лише за останні пару днів затримано шестеро дітей, які підпалювали суху траву.

Related video

Біля селища Рудник Абагайтуй у Забайкальському краї під час степової пожежі виник вогняний смерч заввишки десятки метрів, що знищує все на своєму шляху. Відповідне відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах, а також про нього написали росЗМІ.

За словами очевидців, які зняли смерч, такий вогонь "жере все і не боїться нічого".

"Відео потрібно показати всьому Забайкаллю, щоб люди дізналися, якими страшними можуть бути пожежі. У такому смерчі вогонь, як у горнилі, все спалює, все пожирає, і зупинити його неможливо жодними методами", – цитують журналісти місцевих мешканців.

Одна з мешканок селища розповіла, що кадри зі смерчем, які облетіли Мережу, зняв її чоловік 1 квітня, котрий на той момент перебував на пожежі.

"Справді страшно, але вогонь до селища близько не підійшов. Потім він пішов на Абагайтуй чи Забайкальськ", — уточнила вона.

Натомість керівник Забайкальського району Олександр Мочалов повідомив, що пожежа розбушувалася неподалік рудника "Абагайтуй", але не загрожувала селищу, також не завдала шкоди ні житлу, ні чабанським стоянкам. Чиновник наголосив, що вогонь загасили рано вранці 2 квітня. Що стало причиною займання, він не говорив.

Забайкальський район розташований найближче до китайського кордону, й основна частина його територій – степи. Тут часто трапляються пожежі, які поширюються із неймовірною швидкістю. Зараз у регіоні спостерігається нестійка погода, а 1 квітня взагалі оголосили екстрене попередження через сильний вітер. Лише в Читі за останній день березня зафіксовано понад 20 загорянь, що знищили понад 100 гектарів сухої трави. Щоб запобігти подібним інцидентам, керівництво регіону пообіцяло до 300 тисяч рублів тим, хто надасть достовірну інформацію про паліїв, а також перейнялося питанням підвищення штрафів за багаття в лісах.

Місцеві працівники МНС кажуть, що основні винуватці загорянь – діти. Лише за 31 березня та 1 квітня у Забайкаллі спіймали шістьох неповнолітніх порушників правил протипожежної безпеки.

Раніше Фокус писав, що 22 березня в Самарі спалахнув житловий будинок XIX століття, вогонь охопив 1400 квадратних метрів. До його гасіння залучили 160 людей.