Получила контузию: российские СМИ обнародовали подробности задержания Дарьи Треповой

После первого допроса, который длился 9 часов, к подозреваемой в убийстве пропагандисту Владлену Татарскому вызвали скорую, поскольку девушка плохо видела и не ориентировалась в пространстве.

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В России кроме Дарьи Треповой, вручившей "взрывной золотой бюст" пропагандисту Владлену Татарскому, задержали также товарища ее мужа со студенческих лет Дмитрия Касинцева. Подробности задержания молодых людей рассказывает "112".

По информации издания, в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге Трепова получила контузию, плохо слышала и не очень хорошо ориентировалась в пространстве.

После первого допроса, который состоялся 3 апреля и длился 9 часов подряд, к девушке вызвали скорую. Затем ее транспортировали в Москву в Басманный суд, который арестовал ее на 2 месяца.

Дмитрия Касинцева, у которого скрывалась Дарья после взрыва, в тот день также задержали. Он проходит по делу в статусе свидетеля. На допросе мужчина заявил, что о взрыве был не в курсе, а девушку принял у себя из хороших побуждений.

По словам родителей Дмитрия Касинцева, их сын никогда не упоминал Трепову, но хорошо знал ее мужа Дмитрия Рылова, потому что они вместе учились в университете.

Родители Касинцева оба кандидата наук. А их сын – математик и физик. У него часто ночевали друзья.

Следователи продолжают устанавливать всех, кто близко общался и пересекался с Дарьей Треповой в последнее время.

Гибель пропагандиста Владлена Татарского

2 апреля в Санкт-Петербурге военкор и российский пропагандист Владлен Татарский проводил творческий вечер в кафе, принадлежащем главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Во время выступления Татарского одна из посетительниц презентовала ему статуэтку. Через несколько минут она взорвалась. Татарский погиб на месте. Еще два десятка человек получили ранения.

Подозреваемую в убийстве пропагандиста Дарью Трепову задержали на следующий день. Она призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе. Расследование убийства пропагандиста было взято под контроль Министерством внутренних дел РФ.