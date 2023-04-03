"Позже скажу, кто дал статуэтку": МВД РФ допрашивает подозреваемую в убийстве Татарского (видео)

Дарья Трепова призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе. Расследование убийства пропагандиста взяли под контроль в Министерстве внутренних дел.

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Правоохранители допрашивают подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарью Трепову. Девушка считает, что была задержана за то, что находилась на месте взрыва. Видео разговора с Треповой опубликовало Министерство внутренних дел России.

"Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась", — признается на обнародованных кадрах девушка.

О том, кто передал ей статуэтку, Трепова попросила рассказать позже.

В МВД РФ рассказали, что задержали девушку в съемной квартире. Ее подозревают в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский пропагандист Татарский. Министерство будет контролировать расследование "резонансного преступления".

Смерть Татарского в петербургском кафе: что уже известно

Напомним, взрыв в кафе в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. Там проходил творческий вечер военнослужащего Татарского, погибшего на месте. Также СМИ сообщали о 15 пострадавших с осколочными ранениями.

Уже сегодня, 3 апреля, стало известно о задержании подозреваемой Дарьи Треповой. По информации российского медиа, незадолго до взрыва девушка рассказывала друзьям о новой работе — на украинских журналистов. Знакомые Треповой утверждают, что ей дали задание передать коробку со скульптурой пропагандисту на его лекции.

Недавно российские СМИ передали первые слова Треповой после задержания. Девушка заявила, что ее использовали и подставили.