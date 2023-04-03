"Пізніше скажу, хто дав статуетку": МВС РФ допитує підозрювану у вбивстві Татарського (відео)

Дар’я Трепова зізналась, що принесла статуетку з вибухівкою у кафе. Розслідування вбивства пропагандиста взяли під контроль у Міністерстві внутрішніх справ.

Related video

Правоохоронці допитують підозрювану у причетності до вбивства військкора Владлена Татарського Дар’ю Трепову. Дівчина вважає, що була затримана за перебування на місці вибуху. Відео розмови з Треповою опублікувало Міністерство внутрішніх справ Росії.

"Я принесла туди цю статуетку, яка вибухнула", — зізнається на оприлюднених кадрах дівчина.

Про те, хто передав їй статуетку, Трепова попросила розповісти пізніше.

У МВС РФ розповіли, що затримали дівчину в орендованій квартирі. Її підозрюють в причетності до вибуху в кафе у Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув російський пропагандист Татарський. Міністерство контролюватиме розслідування "резонансного злочину".

Смерть Татарського у петербурзькому кафе: що вже відомо

Нагадаємо, вибух у кафе в Санкт-Петербурзі стався 2 квітня. Там проходив творчий вечір військкора Татарського, що загинув на місці. Також ЗМІ повідомляли про 15 постраждалих з осколковими пораненнями.

Вже сьогодні, 3 квітня, стало відомо про затримання підозрюваної — Дар’ї Трепової. За інформацією російського медіа, незадовго до вибуху дівчина розповідала друзям про нову роботу — на українських журналістів. Знайомі Трепової стверджують, що їй дали завдання передати коробку зі скульптурою пропагандисту на його лекції.

Нещодавно російські ЗМІ передали перші слова Трепової після затримання. Дівчина заявила, що її використали та підставили.