Отримала контузію: росЗМІ оприлюднили подробиці затримання Дар'ї Трепової

Після першого допиту, який тривав 9 годин, до підозрюваної у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського викликали швидку, оскільки дівчина погано бачила та не орієнтувалася у просторі.

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У Росії крім Дар'ї Трепової, яка вручила "вибуховий золотий бюст" пропагандисту Владлену Татарському, затримали також товариша її чоловіка зі студентських років Дмитра Касінцева. Подробиці затримання молодих людей розповідає "112".

За інформацією видання, внаслідок вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі Трепова отримала контузію, погано чула і не дуже добре орієнтувалася у просторі.

Після першого допиту, який відбувся 3 квітня і тривав 9 годин поспіль, до дівчини викликали швидку. Потім її транспортували до Москви в Басманний суд, який заарештував її на 2 місяці.

Дмитра Касінцева, у якого переховувалася Дар'я після вибуху, того дня також затримали. Він проходить у справі в статусі свідка. На допиті чоловік заявив, що про вибух не знав, а дівчину прийняв у себе з хороших намірів.

За словами батьків Дмитра Касінцева, їхній син ніколи не згадував Трепову, але добре знав її чоловіка Дмитра Рилова, бо вони разом навчалися в університеті.

Батьки Касінцева обидва кандидати наук. А їхній син — математик і фізик. У нього часто ночували друзі.

Слідчі продовжують встановлювати всіх, хто близько спілкувався та перетинався із Дар'єю Треповою останнім часом.

Загибель пропагандиста Владлена Татарського

2 квітня в Санкт-Петербурзі військкор і російський пропагандист Владлен Татарський проводив творчий вечір в кафе, яке належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Під час виступу Татарського одна із відвідувачок презентувала йому статуетку. За кілька хвилин вона вибухнула. Татарський загинув на місці. Ще два десятки людей отримали поранення.

Підозрювану у вбивстві пропагандиста Дар'ю Трепову затримали наступного дня. Вона зізналась, що принесла статуетку з вибухівкою у кафе. Розслідування вбивства пропагандиста взяли під контроль у Міністерстві внутрішніх справ.