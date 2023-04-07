Британская Mykines Corporation отправила электроники в РФ на 1,2 млрд долларов, – СМИ

Техника брендов от Huawei, Samsung, H3C до Intel, AMD, Apple, как информируют журналисты, оказалась в России с нарушением санкционного режима.

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Британская компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Лондоне, поставила в Россию электроники более чем на 1,2 миллиарда долларов. Подробности 7 апреля сообщило Financial Times.

Преимущественно это товары из санкционного списка. Представители компании поставляли полупроводники, бытовую электронику, ноутбуки, компьютерные компоненты, серверы, а также всевозможное телекоммуникационное оборудование. В записях перечислены бренды от Huawei, Samsung, H3C к Intel, AMD, Apple.

В таможенных документах указано, что стоимость товаров, отправленных Mykines, составила 982 миллиона долларов. На них действуют британские экспортные ограничения. Реализация такой продукции в РФ без разрешения властей Великобритании может быть нарушением санкций, даже несмотря на поставки через третьи страны – преимущественно Китай.

Mykines работала в России до вторжения в Украину. Записи показывают, что ее бизнес в стране в разы улучшил свое положение после вторжения российских войск на территорию Украины.

Московская компания Marsala получила подавляющее большинство из 10,6 тысяч отправленных на российскую территорию партий товаров, которые были отправлены в РФ. Эта компания может быть тесно связана с Merlion, крупным дистрибьютором вычислительной техники и электроники в России.

Представитель правительства Великобритании заявил, что все предприятия зарегистрированы в королевстве. Они по закону обязаны соблюдать нормы и режим санкций в отношении России, поэтому и дальше ожидаются проверки их деятельности.

Как сообщали журналисты The Wall Street Journal, санкционные меры наносят сильные потери по доходам РФ, а план Владимира Путина удержать европейских клиентов провалился. Американские специалисты считают, что экономика Российской Федерации и дальше постепенно разваливается, а влияние Китая на соседнее государство растет.