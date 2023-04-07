Британська Mykines Corporation відправила електроніки до РФ на 1,2 млрд доларів, – ЗМІ

Техніка брендів від Huawei, Samsung, H3C до Intel, AMD, Apple, як інформують журналісти, опинилася у Росії з порушенням санкційного режиму.

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Британська компанія Mykines Corporation, зареєстрована в Лондоні, поставила до Росії електроніки на понад 1,2 мільярда доларів. Подробиці 7 квітня повідомило Financial Times.

Переважно це товари зі санкційного списку. Представники компанії постачали напівпровідники, побутову електроніку, ноутбуки, комп’ютерні компоненти, сервери, а також різноманітне телекомунікаційне обладнання. У записах перераховані бренди від Huawei, Samsung, H3C до Intel, AMD, Apple.

У митних документах вказано, що вартість товарів, які були відправлені Mykines, становила 982 мільйони доларів. На них діють відповідні британські експортні обмеження. Реалізація такої продукції до РФ без дозволу влади Великої Британії може бути порушенням санкцій, навіть попри постачання через треті країни – переважно Китай.

Mykines працювала в Росії до вторгнення в Україну. Записи показують, що її бізнес у країні у рази покращив своє становище після вторгнення російських військ на територію України.

Московська компанія Marsala отримала переважну більшість із 10,6 тисячі відправлених до російської території партій товарів, які були відправлені до РФ. Ця компанія може бути тісно пов’язана з Merlion, великим дистриб’ютором обчислювальної техніки та електроніки у РФ.

Представник уряду Великої Британії заявив, що усі підприємства зареєстровані у королівстві. Вони за законом зобов'язані дотримуватися норм та режиму санкцій щодо Росії, тому й надалі очікуються перевірки щодо їхньої діяльності.

Як повідомляли журналісти The Wall Street Journal, санкційні заходи завдають сильних втрат по доходах РФ, а план Володимира Путіна утримати європейських клієнтів провалився. Американські фахівці вважають, що економіка Російської Федерації й надалі поступово розвалюється, а вплив Китаю на сусідню державу зростає.