Топ-менеджер Porsche тайно предложил Путину возродить российский автопром, — Spiegel

По информации журналистов, в своем письме главе Кремля Зигфрид Вольф подметил, что эта инициатива позволила бы обеспечить работой 12 тысяч человек. В Porsche и Volkswagen заявили, что ничего не знают об этом.

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Австрийский предприниматель и член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф выдвинул предложение президенту РФ Владимиру Путину помочь с восстановлением российского автопрома. Об этом сообщает портал "Der Spiegel" в пятницу, 7 апреля.

По информации журналистов, Зигфрид Вольф написал письмо главе Кремля, где предложил собственные услуги. В частности, он хочет возродить "легендарную российскую марку "Волга" и задействовать при этом заброшенные заводы Volkswagen на территории Российской Федерации, ведь из-за международных санкций компания покинула этот рынок.

Начать производство автомобилей марки Skoda хотят уже во второй половине 2023 года, но при этом облик транспортных средств должен быть "кардинально переработан", чтобы придать им "характерны черты" автомобилей "Волга" и "Победа".

По словам австрийского предпринимателя, это бы смогло "удовлетворить потребности российских потребителей в высококачественных и надежных автомобилях", а также дать работу более 12 тысячам граждан.

Кроме того, издание отмечает, что Зигфрид Вольф готов взять на себя управление проектом под видом владельца российской компании "ПромАвтоКонсалт". Партнером стал бы ГАЗ, которого коснулись международные санкции.

После обращения за комментарием в компании Porsche и Volkswagen становится известно, что они ничего не знают о письме австрийского предпринимателя Зигфрида Вольфа.

Напомним, 4 апреля президент РФ Владимир Путин призвал россиян готовиться к жизни без западных товаров. По его словам, если заменить санкционные товары, то это позволит стране выполнить цели по стратегическому развитию.