Топменеджер Porsche таємно запропонував Путіну відродити російський автопром, — Spiegel

За інформацією журналістів, у своєму листі до глави Кремля Зігфрід Вольф зауважив, що ця ініціатива дозволила б забезпечити роботою 12 тисяч осіб. У Porsche та Volkswagen заявили, що нічого не знають про це.

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Австрійський підприємець та член наглядової ради Porsche Зігфрід Вольф висунув пропозицію президенту РФ Володимиру Путіну допомогти з відновленням російського автопрому. Про це повідомляє портал "Der Spiegel" у п'ятницю, 7 квітня.

За інформацією журналістів, Зігфрід Вольф написав листа главі Кремля, де запропонував власні послуги. Зокрема, він хоче відродити "легендарну російську марку "Волга" і задіяти при цьому покинуті заводи Volkswagen на території Російської Федерації, адже через міжнародні санкції компанія покинула цей ринок.

Почати виробництво автомобілів марки Skoda хочуть вже в другій половині 2023 року, але вигляд транспортних засобів має бути "кардинально перероблений", щоб надати їм "характерні риси" автомобілів "Волга" та "Победа".

За словами австрійського підприємця, це змогло б "задовольнити потреби російських споживачів у високоякісних і надійних автомобілях", а також дати роботу понад 12 тисячам громадян.

Крім того, видання зазначає, що Зігфрід Вольф готовий взяти на себе керування проєктом під виглядом власника російської компанії "ПромАвтоКонсалт". Партнером став би ГАЗ, якого торкнулися міжнародні санкції.

Після звернення за коментарем у компанії Porsche та Volkswagen стає відомо, що вони нічого не знають про лист австрійського підприємця Зігфріда Вольфа.

Нагадаємо, 4 квітня президент РФ Володимир Путін закликав росіян готуватися до життя без західних товарів. За його словами, якщо замінити санкційні товари, то це дозволить країні виконати цілі щодо стратегічного розвитку.