В Великобритании начали печатать банкноты с портретом короля Карла III

В обращение новые деньги поступят только в следующем году.

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Банк Англии начал печатать банкноты с портретом нового короля Карла III. Фото новых фунтов стерлингов опубликовали в соцсетях, передает Euronews.

Портрет нового короля будет изображен на четырех полимерных банкнотах номиналом £5, £10, £20 и £50. Дизайн остальных банкнот останется прежним.

Новые фунты стерлингов с портретом короля Карла III Фото: Bank of England

Однако расплачиваться ими начнут еще не скоро. Новые банкноты поступят в обращение только к середине 2024 года.

А пока расплачиваться будут привычными фунтами стерлингов с портретом покойной королевы Елизаветы II. Новые банкноты будут вводить в обращение постепенно, заменяя старые истрепавшиеся деньги.

В обращение новые деньги поступят в следующем году Фото: Bank of England В обращение новые деньги поступят в следующем году Фото: Bank of England В обращение новые деньги поступят в следующем году Фото: Bank of England В обращение новые деньги поступят в следующем году Фото: Bank of England В обращение новые деньги поступят в следующем году Фото: Bank of England

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. После ее смерти в качестве сувениров фанаты и коллекционеры начали раскупать памятные вещи, связанные с королевой и ее Платиновым юбилеем.

В число популярных сувениров попали и деньги. Особенно среди коллекционеров ценились монеты из драгоценных металлов, выпущенные к юбилею.

Сайт Королевского монетного двора даже не выдержал наплыва посетителей и "падал" несколько раз. В какой-то момент в онлайн-очереди стояли почти семь тысяч покупателей. И монета номиналом в 5 фунтов, посвященная 70-летнему правлению королевы, которая ранее стоила 13 фунтов стерлингов, была распродана полностью.

Позже на аукционе была продана редкая банкнота с портретом маленькой принцессы Елизаветы.

Канадская 20-долларовая купюра 1935 года с изображением Елизаветы II в восьмилетнем возрасте стала очень популярной после смерти 96-летней королевы

Купюра входит в топ-10 самых востребованных банкнот XX века. Французская версия банкноты без дефектов может стоить от 18 до 22 тысяч канадских долларов.