У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Карла III

В обіг нові гроші надійдуть лише наступного року.

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Банк Англії почав друкувати банкноти із портретом нового короля Карла III. Фото нових фунтів стерлінгів опублікували у соцмережах, передає Euronews.

Портрет нового короля буде зображений на чотирьох полімерних банкнотах номіналом £5, £10, £20 та £50. Дизайн інших банкнот залишиться тим самим, що і був.

Нові фунти стерлінгів із портретом короля Карла III Фото: Bank of England

Проте розраховуватись ними почнуть ще не скоро. Нові банкноти надійдуть до обігу лише до середини 2024 року.

А поки що в обігу перебуватимуть звичні фунти стерлінгів із портретом покійної королеви Єлизавети II. Нові банкноти будуть вводити в обіг поступово, замінюючи старі гроші.

В обіг нові гроші надійдуть наступного року Фото: Bank of England В обіг нові гроші надійдуть наступного року Фото: Bank of England В обіг нові гроші надійдуть наступного року Фото: Bank of England В обіг нові гроші надійдуть наступного року Фото: Bank of England В обіг нові гроші надійдуть наступного року Фото: Bank of England

Нагадаємо, королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Після її смерті фанати та колекціонери почали розкуповувати пам'ятні речі, пов'язані з королевою та її Платиновим ювілеєм.

До переліку популярних сувенірів потрапили й гроші. Особливо серед колекціонерів цінувалися монети із дорогоцінних металів, випущені до ювілею.

Сайт Королівського монетного двору навіть не витримав напливу відвідувачів та "падав" кілька разів. Якоїсь миті в онлайн-черзі стояли майже сім тисяч покупців. І монета номіналом 5 фунтів, присвячена 70-річному правлінню королеви, яка раніше коштувала 13 фунтів стерлінгів, була розпродана повністю.

Пізніше на аукціоні було продано рідкісну банкноту з портретом маленької принцеси Єлизавети.

Канадська 20-доларова купюра 1935 року із зображенням Єлизавети II у восьмирічному віці стала дуже популярною після смерті 96-річної королеви

Купюра входить у топ 10 найбільш популярних банкнот XX століття. Французька версія банкноти без дефектів може коштувати від 18 до 22 тисячі канадських доларів.