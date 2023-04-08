Терроризировал помощницу депутата. Автора фразы "Топаз, дай команду!" отправили в российское СИЗО

По версии следствия, Сергей Рулев требовал у помощницы депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Крашенниковой 100 тысяч рублей за удаление скандальных роликов о ней.

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Пропагандист Сергей Рулев (наиболее известный как автор фразы "Топаз, дай команду!"), сбежавший из Украины в РФ 2014 году, попал в СИЗО за вымогательство. Об аресте сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Рулева обвиняют в шантаже, вымогательстве, оскорблении следствия и суда. Как сообщает следствие, он требовал 100 тыс. рублей у помощницы депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Крашенниковой. Взамен на деньги Рулев обещал уничтожить провокационные ролики, которые снял о ней ранее.

Сергей Рулев попал в РФ в качестве корреспондента газеты "Славянские новости" и был аккредитован в МИДе. Часть его работы там, по информации The Insider, заключалась в написании доносов. Один из эпизодов, как утверждает издание, — донос на координатора общественной организации "Открытая Россия" Анастасию Шевченко, по которому ей дали четыре года за участие в деятельности "нежелательной" организации. Это был первый случай уголовного преследования по этой статье в РФ.

Откуда взялась фраза "Топаз, дай команду"

Во время Революции Достоинства "Топаз", он же харьковчанин Игнат Кромской, был одним из тех, кто руководил охраной Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Журналист Сергей Рулев хотел продемонстрировать "защиту" парка от "евромайдановцев", и Топаз устроил ему экскурсию. Однако во время съемок что-то пошло не так, и подельники Топаза набросились на Рулева с кулаками, из-за чего тот начал кричать: "Я человек Зинченко!" [коммендант" Антимайдана, один из его организаторов. Занимался наймом боевиков, координировал действия титушек. — Ред] и "Топаз, дай команду!". Последнее выражение стало мемом.

Сергей Рулев кричит: "Топаз, дай команду!"

Напомним, "Топаз" в настоящее время также не на свободе. В феврале 2022 его задержали в Харькове за антиукраинскую деятельность и курирование вражеской ДРГ.