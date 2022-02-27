Команду так и не дал. Топаз попался на диверсионной деятельности в Харькове (фото)

Игнат Кромский руководил ДРГ и во время задержания украинскими военными пытался сопротивляться.

Жителя Харькова Игната Кромского, известного антимайдановца с позывным "Топаз", схватили в его родном городе, о чем сообщил местный телеграмм-канал "Труха", опубликовав снимок побитого мужчины, а также первую страницу его паспорта. Источник утверждает, что Кромский руководил ДРГ, но "команду так и не дал".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Позже публикацию перепостил и советник главы министерства внутренних дела Антон Геращенко.

""Топаз"! что снова?! Легендарного гопника-титушку Топаза задержали в Харькове за диверсионную деятельность. Немножко помяли. Ну а дальше – 10-ка на киче в колонии строгого режима", – написал он.

[ + – ] Антон Кромский, он же "Топаз" Фото: Скриншот

По данным "Цензор.Нет", Топаз занимался мародерством. Когда его схватили украинские защитники, он пытался оказывать сопротивление, но безуспешно.

Фото задержанного облетело соцсети и вызвало немало насмешек.

"Из Харькова пишут, что поймали диверсанта. Узнаете знакомое лицо? Как в том анекдоте, честно слово – "мужик, я не понимаю, ты охотник, или?..", – написал сооснователь движения "Демократична Сокира" Виктор Трегубов.

[ + – ] Кромский уже стал объектом насмешек в Сети Фото: Скриншот

Кто такой Топаз?

Топаз, он же Игнат Кромский, во время Революции Достоинства был одним из тех, кто руководил охраной Антимайдана в Мариинском парке в украинской столице. Стал знаменитым после того, как журналист Сергей Рулев хотел показать "защиту" парка от "евромайдановцев", и Топаз провел ему экскурсию. Когда во время съемок подельники Топаза набросились на пропагандиста, тот начал кричать "Я человек Зинченко" и "Топаз, дай команду". Позже последнее выражение стало мемом.

[ + – ] Видео, которое сделало слова "Топаз, дай команду" мемом

В своем же городе во время митинга возле мэрии Кромский агитировал местное население за федерализацию Украины, в результате чего был арестован и приговорен к восьми годам за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконное завладение авто.

После того, как адвокат Кромского подал ходатайство о пересмотре сроков его содержания под стражей в соответствии с "законом Савченко", 28 сентября 2018 года Октябрьский районный суд города Харькова выпустил харьковчанина. А 21 сентября прошлого года и Дарницкий суд Киева освободил его. "Топаз" проходил по делу о групповом похищении и пытках Его освободили из-за истечения срока давности с момента совершения преступлений.

Тем временем в Харькове продолжаются бои с российскими оккупантами. Недавно генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что армия РФ обстреляла взлетно-посадочную полосу авиазавода кассетными боеприпасами. Утром 27 февраля появилась информация о прорыве россиян в город, но там их уже ждали ВСУ.