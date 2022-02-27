Команду так і не дав. Топаз попався на диверсійній діяльності у Харкові (фото)

Гнат Кромський керував ДРГ і під час затримання українськими військовими намагався чинити опір.

Жителя Харкова Гната Кромського, відомого антимайданівця з позивним "Топаз", схопили в його рідному місті, про що повідомив місцевий телеграм-канал "Труха", опублікувавши знімок побитого чоловіка, а також першу сторінку його паспорта. Джерело стверджує, що Кромський керував ДРГ, але "команду так і не дав".

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Пізніше публікацію перепостив і радник голови міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

""Топаз"! що знову?! Легендарного гопника-тітушку Топаза затримали в Харкові за диверсійну діяльність. Трохи пом'яли. Ну а далі – десятка на кічі в колонії суворого режиму", – написав він.

[ + – ] Антон Кромський, він же "Топаз" Фото: Скриншот

За даними Цензор.Нет, Топаз займався мародерством. Коли його схопили українські захисники, він намагався чинити опір, але безуспішно.

Фото затриманого облетіло соцмережі та викликало чимало глузувань.

"З Харкова пишуть, що спіймали диверсанта. Упізнаєте знайоме обличчя? Як у тому анекдоті, їй богу, – "мужик, я не розумію, ти мисливець чи?..", – написав співзасновник руху "Демократична Сокира" Віктор Трегубов.

[ + – ] Кромський вже став об'єктом глузувань у Мережі Фото: Скриншот

Хто такий Топаз?

Топаз, він же Гнат Кромський, під час Революції Гідності був одним із тих, хто керував охороною Антимайдану у Маріїнському парку в українській столиці. Став відомим після того, як журналіст Сергій Рульов хотів показати "захист" парку від "євромайданівців", і Топаз провів йому екскурсію. Коли під час зйомок спільники Топаза накинулися на пропагандиста, той почав кричати "Я людина Зінченка" та "Топаз, дай команду". Пізніше останній вираз став мемом.

[ + – ] Відео, яке зробило слова "Топаз, дай команду" мемом

У своєму ж місті під час мітингу біля мерії Кромський агітував місцеве населення за федералізацію України, внаслідок чого його було заарештовано та засуджено до восьми років за зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, участь у масових заворушеннях та незаконне заволодіння авто.

Після того, як адвокат Кромського подав клопотання про перегляд термінів його утримання під вартою відповідно до "закону Савченка", 28 вересня 2018 року Жовтневий районний суд міста Харкова випустив харків'янина. А 21 вересня минулого року і Дарницький суд Києва звільнив його. "Топаз" проходив у справі про групове викрадення та тортури, але був звільнений через закінчення терміну давності з моменту скоєння злочинів.

Тимчасом у Харкові точаться бої з російськими окупантами. Нещодавно генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила про те, що армія РФ обстріляла злітно-посадкову смугу авіазаводу касетними боєприпасами. Вранці 27 лютого з'явилася інформація про прорив росіян до міста, але там на них чекали ЗСУ.