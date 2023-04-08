Тероризував помічницю депутата. Автора фрази "Топаз, дай команду!" відправили до російського СІЗО

За версією слідства Сергій Рульов вимагав у помічниці депутата Держдуми від КПРФ Тетяни Крашенникової 100 тисяч рублів за видалення скандальних роликів про неї.

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Пропагандист Сергій Рульов (відоміший як автор фрази "Топаз, дай команду!"), який втік з України в РФ у 2014 році, потрапив до СІЗО за здирництво. Про арешт повідомив його адвокат Сергій Бадамшин.

Рульова звинувачують у шантажі, здирництві, образі слідства та суду. Як повідомляє слідство, він вимагав 100 тис. рублів у помічниці депутата Держдуми від КПРФ Тетяни Крашенникової. В обмін на гроші Рульов обіцяв знищити провокаційні ролики, які зняв про неї раніше.

Сергій Рульов потрапив до РФ як кореспондент газети "Слов'янські новини" і був акредитований у МЗС. Частина його роботи там, за інформацією The Insider, полягала у написанні доносів. Один із епізодів, як стверджує видання, — донос на координатора громадської організації "Відкрита Росія" Анастасію Шевченка, за яким їй дали чотири роки за участь у діяльності "небажаної" організації. Це був перший випадок кримінального переслідування за цією статтею у РФ.

Звідки взялася фраза "Топаз, дай команду"

Під час Революції Гідності "Топаз", він же харків'янин Ігнат Кромський, був одним із тих, хто керував охороною Антимайдану у Маріїнському парку у Києві. Журналіст Сергій Рульов хотів продемонструвати "захист" парку від "євромайданівців" і Топаз влаштував йому екскурсію. Однак під час зйомок щось пішло не так, і спільники Топаза накинулися на Рульова з кулаками, через що той почав кричати: "Я людина Зінченка!" [комендант" Антимайдану, один з його організаторів. Займався пошуком бойовиків, координував дії тітушок. — Ред] і "Топаз, дай команду!". Останній вираз став мемом.

Сергій Рульов кричить: "Топаз, дай команду!"

Нагадаємо, "Топаз" зараз також не на волі. У лютому 2022 року його затримали в Харкові за антиукраїнську діяльність та курування ворожої ДРГ.