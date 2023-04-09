На Аляске голодный лось съел растения в вестибюле крупнейшей больницы (видео)

Лось, не обращая внимания на персонал и посетителей больницы, спокойно направился к растениям в вазонах.

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Неожиданный посетитель потревожил персонал больницы в Анкоридже (Аляска), видео с которым уже завирусилось в Сети. В медицинское учреждение Providence Health Park заявился голодный лось в поисках еды, сообщает Fox News.

Зайдя в помещение, молодой лось не обращал внимания на людей и направился прямо к вазонам, которые стояли в фойе. Он спокойно жевал растения, пока одни сотрудники и просто зеваки снимали его на телефоны, а другие думали, как выпроводить непрошенного гостя. Вмешаться пришлось охране больницы.

"Не каждый день в здание заходит лось, поэтому все были в восторге от фотографий и тому подобное", – объяснил начальник службы безопасности медучреждения Рэнди Хьюз.

Чтобы животное не испугалось и не бросилось бежать вглубь клиники, некоторые сотрудники и посетители образовали круг, а другие с помощью веток зелени пытались подвести лося к двери на выход

После того, как лесной житель покинул помещение, он некоторое время постоял у полукруглой подъездной дорожки больницы, а затем пошел к стене здания, чтобы вздремнуть на снегу.

Медицинский центр Провиденс на Аляске является одной из крупнейших больниц Аляски и часто входит в число крупнейших частных работодателей на Аляске.

Лось стал первым парнокопытным, который пришел в эту больницу. Раньше в отделение неотложной помощи пытались попасть медведи.

"Здесь, в больнице, никогда не бывает скучно", – пояснил Хьюз.

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