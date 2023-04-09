На Алясці голодний лось з'їв рослини у вестибюлі найбільшої лікарні (відео)

Лось, не звертаючи уваги на персонал та відвідувачів лікарні, спокійно попрямував до рослин у вазонах.

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Несподіваний відвідувач потурбував персонал лікарні в Анкориджі (Аляска), відео з яким уже завірусилося у мережі. У медичний заклад Providence Health Park заявився голодний лось у пошуках їжі, повідомляє Fox News.

Зайшовши до приміщення, молодий лось не звертав уваги на людей і попрямував прямо до вазонів, що стояли у фойє. Він спокійно жував рослини, поки одні співробітники і просто роззяви знімали його на телефони, а інші думали, як випровадити непроханого гостя. Втрутитись довелося охороні лікарні.

"Не щодня до будівлі заходить лось, тому всі були в захваті від фотографій тощо", — пояснив начальник служби безпеки медустанови Ренді Х'юз.

Щоб тварина не злякалася і не кинулася бігти вглиб клініки, деякі співробітники та відвідувачі утворили коло, а інші за допомогою гілок зелені намагалися підвести лося до дверей на вихід.

Після того, як лісовий житель залишив приміщення, він деякий час постояв біля напівкруглої доріжки лікарні, а потім пішов до стіни будівлі, щоб подрімати на снігу.

Медичний центр Провіденс на Алясці є однією з найбільших лікарень Аляски і часто входить до найбільших приватних роботодавців на Алясці.

Лось став першим парнокопитним, який прийшов до цієї лікарні. Раніше у відділення невідкладної допомоги намагалися потрапити ведмеді.

"Тут, у лікарні, ніколи не буває нудно", – пояснив Х'юз.

Раніше Фокус писав, що в Іспанії голодний борсук розкопав скарб із римськими грошима. Там було 200 монет щонайменше 1600-річної давності, виготовлених з міді та бронзи.