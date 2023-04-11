Популярна и сегодня: в нетронутой гробнице найдена 2500-летняя "последняя трапеза" (фото)

Гробница, судя по наличию инструмента для плетения и различных кусочков керамики, принадлежала женщине. Также археологи обнаружили шампуры, на которых было приготовлено мясо.

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В Италии была обнаружена гробница возрастом 2 500 лет, внутри которой находилась редкая "последняя трапеза" на жаровне. Об этом сообщает Yahoo News.

Гробница, обнаруженная примерно в 70 милях к северо-западу от Рима, была построена этрусками, загадочной цивилизацией, населявшей итальянский полуостров до римлян, говорится в пресс-релизе археологического парка Parco di Vulci.

В ходе раскопок были обнаружены большие каменные плиты, которые оставались нетронутым с момента строительства в VI веке до нашей эры, сообщает итальянский новостной портал GreenMe.

Обнаружив многовековую погребальную камеру археологи использовали подъемный кран, чтобы аккуратно снять плиты и проникнуть в гробницу. Гробница, судя по наличию инструмента для плетения и различных кусочков керамики, принадлежала женщине.

В жаровне находятся угли и шампуры, на которых было приготовлено мясо для "последней трапезы" Фото: TGR

В результате исследования обнаружилось, что гробница имеет вырубленную в скале платформу, а также ряд из примерно 30 сосудов, состоящих в основном из черной глиняной посуды, чашек и амфор. Все они находятся в целости и сохранности. В правой части камеры, по направлению к входу, расположена бронзовая жаровня. В ней до сих пор находятся угли и шампуры, на которых было приготовлено мясо для "последней трапезы".

Издание отмечает, что найденные новые артефакты будут отправлены в лабораторию для анализа.

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